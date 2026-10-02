John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Sometime In New York City
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
В наличии
Код товара: 402476
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5 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0600753570968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Sometime In New York City
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Woman Is The Nigger Of The World, Sisters O Sisters, Attica State, Born In A Prison, New York City, Sunday Bloody Sunday, The Luck Of The Irish, John Sinclair, Angela, We're All Water, Cold Turkey, Don't Worry Kyoko, Well (Baby, Please Don't Go), Jamrag, Scumbag, Au
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка
Track List
Sometime In New York City
|A1
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Woman Is The Nigger Of The World
|A2
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Sisters O Sisters
|A3
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Attica State
|A4
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Born In A Prison
|A5
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – New York City
|B1
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Sunday Bloody Sunday
|B2
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – The Luck Of The Irish
|B3
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – John Sinclair
|B4
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Angela
|B5
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – We're All Water
Live Jam
|C1
|John & Yoko, Plastic Ono Band – Cold Turkey
|7:43
|C2
|John & Yoko, Plastic Ono Band – Don't Worry Kyoko
|17:20
|D1
|John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Well (Baby, Please Don't Go)
|4:50
|D2
|John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Jamrag
|1:50
|D3
|John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Scumbag
|13:10
|D4
|John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – A?
|3:25
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Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0600753570968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Sometime In New York City
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Woman Is The Nigger Of The World, Sisters O Sisters, Attica State, Born In A Prison, New York City, Sunday Bloody Sunday, The Luck Of The Irish, John Sinclair, Angela, We're All Water, Cold Turkey, Don't Worry Kyoko, Well (Baby, Please Don't Go), Jamrag, Scumbag, Au
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
Sometime In New York City
|A1
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Woman Is The Nigger Of The World
|A2
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Sisters O Sisters
|A3
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Attica State
|A4
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Born In A Prison
|A5
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – New York City
|B1
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Sunday Bloody Sunday
|B2
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – The Luck Of The Irish
|B3
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – John Sinclair
|B4
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – Angela
|B5
|John & Yoko, Plastic Ono Band, Elephants Memory, Invisible Strings – We're All Water
Live Jam
|C1
|John & Yoko, Plastic Ono Band – Cold Turkey
|7:43
|C2
|John & Yoko, Plastic Ono Band – Don't Worry Kyoko
|17:20
|D1
|John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Well (Baby, Please Don't Go)
|4:50
|D2
|John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Jamrag
|1:50
|D3
|John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – Scumbag
|13:10
|D4
|John & Yoko, Plastic Ono Band, The Mothers Of Invention – A?
|3:25
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John Lennon - Some Time In New York City (2Lp) (0600753570968) виниловая пластинка - стоимость товара 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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