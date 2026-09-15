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Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка

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Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 1
Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 2
Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 3
Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 4
Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 5
Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 6
Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 7
Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Motion Picture
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 1
  • Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 2
  • Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 3
  • Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 4
  • Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 5
  • Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 6
  • Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 7
  • Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676286
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435719474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Motion Picture
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Get On, Houdini, Prisoner of His Mind, Distant Mirror, Time Freeze, Croissant Bleu, Squeeze Please, Shake and Shiver, Bubbling Under, Point Blank, Cyclops
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get On, Houdini, Prisoner of His Mind, Distant Mirror, Time Freeze, Croissant Bleu, Squeeze Please, Shake and Shiver, Bubbling Under, Point Blank, Cyclops

Отзывы о товаре Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435719474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Motion Picture
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Get On, Houdini, Prisoner of His Mind, Distant Mirror, Time Freeze, Croissant Bleu, Squeeze Please, Shake and Shiver, Bubbling Under, Point Blank, Cyclops
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get On, Houdini, Prisoner of His Mind, Distant Mirror, Time Freeze, Croissant Bleu, Squeeze Please, Shake and Shiver, Bubbling Under, Point Blank, Cyclops
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Yello - Motion Picture (0602435719474) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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