Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Moloko I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Moloko I Am Not A Doctor
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 676201
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Moloko I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Moloko I Am Not A Doctor
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Flipside, Knee Deepen, Blink, Stylophone Pet, Downsized, Sorry, Sing It Back, Pretty Bridges, Be Like You, Caught In A Whisper, Dr. Zee, The ID, Tatty Narja, Over My Head, Should’ve Been Could’ve Bee
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка
Альбом Молоко I Am Not A Doctor был выпущен в 1998 году и включает в себя хит "Sing It Back". Альбом демонстрирует уникальное сочетание электронной, танцевальной и поп-музыки Moloko с характерным вокалом Ройзин Мерфи и продюсированием Марка Брайдона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Moloko I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Moloko I Am Not A Doctor
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Flipside, Knee Deepen, Blink, Stylophone Pet, Downsized, Sorry, Sing It Back, Pretty Bridges, Be Like You, Caught In A Whisper, Dr. Zee, The ID, Tatty Narja, Over My Head, Should’ve Been Could’ve Bee
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Альбом Молоко I Am Not A Doctor был выпущен в 1998 году и включает в себя хит "Sing It Back". Альбом демонстрирует уникальное сочетание электронной, танцевальной и поп-музыки Moloko с характерным вокалом Ройзин Мерфи и продюсированием Марка Брайдона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Купить Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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