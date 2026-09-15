Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Def Leppard - Euphoria (0602567313847) виниловая пластинка
Переиздание седьмого студийного альбома британской рок-группы Def Leppard, вышедшего в 1999 году. Пластинка заняла 11-е место в чарте Billboard 200 и 11-е место в UK Albums Chart. Альбом включает в себя песню Promises, которая заняла первое место в чарте Billboard Mainstream Rock. Релиз представлен на двойном черном виниле. Британская рок-группа Def Leppard образовалась в 1977 году и успешно выступает до сих пор. Пик популярности коллектива пришелся на вторую половину 80-х годов, когда были выпущены платиновые альбомы Hysteria и Pyromania. Среди самых успешных синглов стоит отметить Love Bites (первое место в американском чарте), Pour Some Sugar On Me (второе место) и Armageddon It (третье место). В 1995 году группа попала в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в течение одних суток выступила на трех континентах.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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