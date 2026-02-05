Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка
«Discography» был впервые выпущен в 1991 году. Альбом занял 3-е место в британском чарте альбомов и включает в себя « West End Girls », « Always on My Mind », « It's a Sin », « Domino Dancing » и « Suburbia ». Pet Shop Boys — английский синти-поп-дуэт, образованный в Лондоне в 1981 году. Состоящий из вокалиста Нила Теннанта и клавишника Криса Лоу они продали более 100 миллионов пластинок по всему миру и были названы самым успешным дуэтом в истории британской музыки в Книге рекордов Гиннесса 1999 года. Pet Shop Boys выиграли три премии Brit Awards и были номинированы на 6 премий Грэмми. На церемонии Brit Awards 2009 в Лондоне они получили награду за выдающийся вклад в. музыку. В 2016 году журнал Billboard назвал Pet Shop Boys танцевальным дуэтом или группой номер один с момента создания чарта в 1976 году. В 2017 году дуэт получил премию Godlike Genius Award от NME, а в 2024 году они были удостоены премии Pop Pioneers на церемонии MTV Europe Music Awards.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Достоинства:
Комментарий:
Замечательный сборник хитов теперь на виниле. Давно ждал.
Достоинства:
Комментарий:
Лучший сборник у PSB ! Оформление пластинки , на мой взгляд , красивое и без излишеств. Ждал выхода именно черного винила , хотел иметь в коллекции оригинальное оформление. Отличное переиздание!! Сами пласты чистые ровные, сделано в Германии , говорит об идеальном качестве ремастеринга и звука . Спасибо магазину за очень хорошую цену и быструю доставку!
Достоинства:
Комментарий:
Discography: The Complete Singles Collection — первый сборник лучших хитов английского синт-поп- дуэта Pet Shop Boys , выпущенный 4 ноября 1991 года лейблом Parlophone
Достоинства:
Комментарий:
Надежная упаковка. Пластинки чистые и ровные. Спасибо магазину за хорошую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший винил, производство Германия, чёрный. Звук тоже на хорошем уровне. Конверт не раскладывается, но два внутренних конверта оформлены как самостоятельные пластинки, так что оформление отличное. Сама группа - нестареющая классика.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка хорошо записана. Мне пришло издание Parlophone изготовленное в Германии на прозрачном синем виниле. Из минусов: Обе пластинки имеют небольшую \"волну\". Пластинки не плотные (не 180 грамм). Отсутствуют антистатические внутренние конверты. Перед первым прослушиванием, рекомендую помыть (убрать пыль и статическое электричество).
Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный сборник хитов теперь на виниле. Давно ждал.
Достоинства:
Комментарий:
Лучший сборник у PSB ! Оформление пластинки , на мой взгляд , красивое и без излишеств. Ждал выхода именно черного винила , хотел иметь в коллекции оригинальное оформление. Отличное переиздание!! Сами пласты чистые ровные, сделано в Германии , говорит об идеальном качестве ремастеринга и звука . Спасибо магазину за очень хорошую цену и быструю доставку!
Достоинства:
Комментарий:
Discography: The Complete Singles Collection — первый сборник лучших хитов английского синт-поп- дуэта Pet Shop Boys , выпущенный 4 ноября 1991 года лейблом Parlophone
Достоинства:
Комментарий:
Надежная упаковка. Пластинки чистые и ровные. Спасибо магазину за хорошую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший винил, производство Германия, чёрный. Звук тоже на хорошем уровне. Конверт не раскладывается, но два внутренних конверта оформлены как самостоятельные пластинки, так что оформление отличное. Сама группа - нестареющая классика.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка хорошо записана. Мне пришло издание Parlophone изготовленное в Германии на прозрачном синем виниле. Из минусов: Обе пластинки имеют небольшую \"волну\". Пластинки не плотные (не 180 грамм). Отсутствуют антистатические внутренние конверты. Перед первым прослушиванием, рекомендую помыть (убрать пыль и статическое электричество).