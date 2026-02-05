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Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка

6 Отзывы
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Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732550576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
West End Girls, Love Comes Quickly, Opportunities (Let's Make Lots Of Money), Suburbia, It's A Sin, What Have I Done To Deserve This?, Rent, Always On My Mind, Heart, Domino Dancing, Left To My Own Devices, It's Alright, So Hard, Being Boring, Where The Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes Off You), Jealousy, DJ Culture, Was It Worth It?
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка

«Discography» был впервые выпущен в 1991 году. Альбом занял 3-е место в британском чарте альбомов и включает в себя « West End Girls », « Always on My Mind », « It's a Sin », « Domino Dancing » и « Suburbia ». Pet Shop Boys — английский синти-поп-дуэт, образованный в Лондоне в 1981 году. Состоящий из вокалиста Нила Теннанта и клавишника Криса Лоу они продали более 100 миллионов пластинок по всему миру и были названы самым успешным дуэтом в истории британской музыки в Книге рекордов Гиннесса 1999 года. Pet Shop Boys выиграли три премии Brit Awards и были номинированы на 6 премий Грэмми. На церемонии Brit Awards 2009 в Лондоне они получили награду за выдающийся вклад в. музыку. В 2016 году журнал Billboard назвал Pet Shop Boys танцевальным дуэтом или группой номер один с момента создания чарта в 1976 году. В 2017 году дуэт получил премию Godlike Genius Award от NME, а в 2024 году они были удостоены премии Pop Pioneers на церемонии MTV Europe Music Awards.

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный сборник хитов теперь на виниле. Давно ждал.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший сборник у PSB ! Оформление пластинки , на мой взгляд , красивое и без излишеств. Ждал выхода именно черного винила , хотел иметь в коллекции оригинальное оформление. Отличное переиздание!! Сами пласты чистые ровные, сделано в Германии , говорит об идеальном качестве ремастеринга и звука . Спасибо магазину за очень хорошую цену и быструю доставку!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Discography: The Complete Singles Collection — первый сборник лучших хитов английского синт-поп- дуэта Pet Shop Boys , выпущенный 4 ноября 1991 года лейблом Parlophone
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Надежная упаковка. Пластинки чистые и ровные. Спасибо магазину за хорошую цену.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший винил, производство Германия, чёрный. Звук тоже на хорошем уровне. Конверт не раскладывается, но два внутренних конверта оформлены как самостоятельные пластинки, так что оформление отличное. Сама группа - нестареющая классика.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка хорошо записана. Мне пришло издание Parlophone изготовленное в Германии на прозрачном синем виниле. Из минусов: Обе пластинки имеют небольшую \"волну\". Пластинки не плотные (не 180 грамм). Отсутствуют антистатические внутренние конверты. Перед первым прослушиванием, рекомендую помыть (убрать пыль и статическое электричество).



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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732550576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
West End Girls, Love Comes Quickly, Opportunities (Let's Make Lots Of Money), Suburbia, It's A Sin, What Have I Done To Deserve This?, Rent, Always On My Mind, Heart, Domino Dancing, Left To My Own Devices, It's Alright, So Hard, Being Boring, Where The Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes Off You), Jealousy, DJ Culture, Was It Worth It?
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Discography» был впервые выпущен в 1991 году. Альбом занял 3-е место в британском чарте альбомов и включает в себя « West End Girls », « Always on My Mind », « It's a Sin », « Domino Dancing » и « Suburbia ». Pet Shop Boys — английский синти-поп-дуэт, образованный в Лондоне в 1981 году. Состоящий из вокалиста Нила Теннанта и клавишника Криса Лоу они продали более 100 миллионов пластинок по всему миру и были названы самым успешным дуэтом в истории британской музыки в Книге рекордов Гиннесса 1999 года. Pet Shop Boys выиграли три премии Brit Awards и были номинированы на 6 премий Грэмми. На церемонии Brit Awards 2009 в Лондоне они получили награду за выдающийся вклад в. музыку. В 2016 году журнал Billboard назвал Pet Shop Boys танцевальным дуэтом или группой номер один с момента создания чарта в 1976 году. В 2017 году дуэт получил премию Godlike Genius Award от NME, а в 2024 году они были удостоены премии Pop Pioneers на церемонии MTV Europe Music Awards.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный сборник хитов теперь на виниле. Давно ждал.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший сборник у PSB ! Оформление пластинки , на мой взгляд , красивое и без излишеств. Ждал выхода именно черного винила , хотел иметь в коллекции оригинальное оформление. Отличное переиздание!! Сами пласты чистые ровные, сделано в Германии , говорит об идеальном качестве ремастеринга и звука . Спасибо магазину за очень хорошую цену и быструю доставку!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Discography: The Complete Singles Collection — первый сборник лучших хитов английского синт-поп- дуэта Pet Shop Boys , выпущенный 4 ноября 1991 года лейблом Parlophone
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Надежная упаковка. Пластинки чистые и ровные. Спасибо магазину за хорошую цену.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший винил, производство Германия, чёрный. Звук тоже на хорошем уровне. Конверт не раскладывается, но два внутренних конверта оформлены как самостоятельные пластинки, так что оформление отличное. Сама группа - нестареющая классика.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка хорошо записана. Мне пришло издание Parlophone изготовленное в Германии на прозрачном синем виниле. Из минусов: Обе пластинки имеют небольшую \"волну\". Пластинки не плотные (не 180 грамм). Отсутствуют антистатические внутренние конверты. Перед первым прослушиванием, рекомендую помыть (убрать пыль и статическое электричество).


Купить Pet Shop Boys - Discography: The Complete Singles Collection 1985-1991 (5021732550576) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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