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M.I.A. - Matangi (0602537603220) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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M.I.A. - Matangi (0602537603220) виниловая пластинка

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M.I.A. - Matangi (0602537603220) - фото 5
M.I.A. - Matangi (0602537603220) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
M.I.A.
Альбом (сингл)
Matangi
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • M.I.A. - Matangi (0602537603220) - фото 1
  • M.I.A. - Matangi (0602537603220) - фото 2
  • M.I.A. - Matangi (0602537603220) - фото 3
  • M.I.A. - Matangi (0602537603220) - фото 4
  • M.I.A. - Matangi (0602537603220) - фото 5
  • M.I.A. - Matangi (0602537603220) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733257
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602537603220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
M.I.A.
Альбом (сингл)
Matangi
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Karmageddon, MATANGI, Only 1 U, Warriors, Come Walk With Me, aTENTion, Exodus - ft. The Weekend, Bad Girls, Boom Skit, Double Bubble Trouble, Y.A.L.A., Bring The Noize, Lights, Know It Ain't Right, Sexodus - ft. The Weekend
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара M.I.A. - Matangi (0602537603220) виниловая пластинка

Matangi — четвёртый студийный альбом британской певицы тамильского происхождения M.I.A., выпущенный первоначально в 2013 году на её собственном лейбле N.E.E.T. Издание на виниле. MIA считается одной из самых интересных и противоречивых артисток нашего времени, известной своим смелым сочетанием хип-хопа, дэнсхолла, грайма и электроники. MIA зажигает с Matangi — смелым сочетанием мировых битов, яростных рифм и энергичного продакшена. Этот альбом включает в себя такие хиты, как "Bad Girls", "Bring the Noize" и "YALA", а также выдающуюся коллаборацию с The Weeknd в треке "Exodus". Выпущенный на двойном виниле для полного звукового воздействия, это дикое, смешивающее жанры путешествие, которое вы не скоро забудете.

Отзывы о товаре M.I.A. - Matangi (0602537603220) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602537603220]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
M.I.A.
Альбом (сингл)
Matangi
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Karmageddon, MATANGI, Only 1 U, Warriors, Come Walk With Me, aTENTion, Exodus - ft. The Weekend, Bad Girls, Boom Skit, Double Bubble Trouble, Y.A.L.A., Bring The Noize, Lights, Know It Ain't Right, Sexodus - ft. The Weekend
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Matangi — четвёртый студийный альбом британской певицы тамильского происхождения M.I.A., выпущенный первоначально в 2013 году на её собственном лейбле N.E.E.T. Издание на виниле. MIA считается одной из самых интересных и противоречивых артисток нашего времени, известной своим смелым сочетанием хип-хопа, дэнсхолла, грайма и электроники. MIA зажигает с Matangi — смелым сочетанием мировых битов, яростных рифм и энергичного продакшена. Этот альбом включает в себя такие хиты, как "Bad Girls", "Bring the Noize" и "YALA", а также выдающуюся коллаборацию с The Weeknd в треке "Exodus". Выпущенный на двойном виниле для полного звукового воздействия, это дикое, смешивающее жанры путешествие, которое вы не скоро забудете.
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