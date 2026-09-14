Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Blue Oyster Cult
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733242
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Blue Oyster Cult
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Transmaniacon MC, I'm On The Lamb But I Ain't No Sheep, Then Came The Last Days Of May, Stairway To The Stars, Before The Kiss, A Redcap, Screams, She's As Beautiful As A Foot, Cities On Flame With Rock And Roll, Workshop Of The Telescopes, Redeemed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) виниловая пластинка
«Blue ?yster Cult» — это дебютный альбом одноименной американской рок-группы, выпущенный в январе 1972 года. В альбом вошли композиции «Cities on Flame with Rock and Roll», «Stairway to the Stars» и «Then Came the Lash Days of May», которые регулярно исполняются группой во время концертов до сих пор.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Blue Oyster Cult
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Transmaniacon MC, I'm On The Lamb But I Ain't No Sheep, Then Came The Last Days Of May, Stairway To The Stars, Before The Kiss, A Redcap, Screams, She's As Beautiful As A Foot, Cities On Flame With Rock And Roll, Workshop Of The Telescopes, Redeemed
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«Blue ?yster Cult» — это дебютный альбом одноименной американской рок-группы, выпущенный в январе 1972 года. В альбом вошли композиции «Cities on Flame with Rock and Roll», «Stairway to the Stars» и «Then Came the Lash Days of May», которые регулярно исполняются группой во время концертов до сих пор.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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