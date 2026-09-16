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Babyshambles - Down In Albion (coloured) (0191402057515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Babyshambles - Down In Albion (coloured) (0191402057515) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Babyshambles
Альбом (сингл)
Down In Albion
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Babyshambles - Down In Albion (coloured) (0191402057515) - фото 1
  • Babyshambles - Down In Albion (coloured) (0191402057515) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Babyshambles - Down In Albion (coloured) (0191402057515) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rough Trade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rough Trade
Barcode
[0191402057515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Babyshambles
Альбом (сингл)
Down In Albion
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
La Belle Et Le Bete, Fuck Forever, A'Rebours, The 32nd Of December, Pipedown, Sticks And Stones, Killamangiro, 8 Dead Boys, In Love With A Feeling, Pentonville, What Katy Did Next, Albion, Back From The Dead, Loyalty Song, Up The Morning, Merry Go Round, Gang Of Gin, 352 Days, Do You Know Me (Zane Lowe Radio 1 Session), My Darling Clementine (Zane Lowe Radio 1 Session), Why Did You Break My Heart/Piracy
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Babyshambles - Down In Albion (coloured) (0191402057515) виниловая пластинка

Down in Albion — дебютный студийный альбом британской инди-рок-группы Babyshambles, лидером которой является английский музыкант и художник Пит Доэрти, бывший вокалист ныне легендарной группы Libertines. Альбом был спродюсирован бывшим участником панк-группы The Clash Миком Джонсом и вышел 14 ноября 2005 года. Ремастированное переиздание к 20-летию на цветном виниле, включает пять бонус-треков. Великолепный дебютный альбом, состоящий из 16 песен, длится более часа, и в нём нет ни одной проходной композиции – включая, конечно же, два сингла, вошедшие в десятку лучших в Великобритании: «Fuck Forever» и «Killamangiro». Также в него вошла прекрасная баллада «Albion». Помимо оригинальных 16 треков, юбилейное издание на виниле кремового цвета включает пять тщательно отобранных песен из архивов группы, причем несколько из них – несмотря на популярность бутлегов среди поклонников группы – впервые будут выпущены официально.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Rough Trade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rough Trade
Barcode
[0191402057515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Babyshambles
Альбом (сингл)
Down In Albion
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
La Belle Et Le Bete, Fuck Forever, A'Rebours, The 32nd Of December, Pipedown, Sticks And Stones, Killamangiro, 8 Dead Boys, In Love With A Feeling, Pentonville, What Katy Did Next, Albion, Back From The Dead, Loyalty Song, Up The Morning, Merry Go Round, Gang Of Gin, 352 Days, Do You Know Me (Zane Lowe Radio 1 Session), My Darling Clementine (Zane Lowe Radio 1 Session), Why Did You Break My Heart/Piracy
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Down in Albion — дебютный студийный альбом британской инди-рок-группы Babyshambles, лидером которой является английский музыкант и художник Пит Доэрти, бывший вокалист ныне легендарной группы Libertines. Альбом был спродюсирован бывшим участником панк-группы The Clash Миком Джонсом и вышел 14 ноября 2005 года. Ремастированное переиздание к 20-летию на цветном виниле, включает пять бонус-треков. Великолепный дебютный альбом, состоящий из 16 песен, длится более часа, и в нём нет ни одной проходной композиции – включая, конечно же, два сингла, вошедшие в десятку лучших в Великобритании: «Fuck Forever» и «Killamangiro». Также в него вошла прекрасная баллада «Albion». Помимо оригинальных 16 треков, юбилейное издание на виниле кремового цвета включает пять тщательно отобранных песен из архивов группы, причем несколько из них – несмотря на популярность бутлегов среди поклонников группы – впервые будут выпущены официально.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
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Отзывы


Babyshambles - Down In Albion (coloured) (0191402057515) виниловая пластинка - купить по цене 7570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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