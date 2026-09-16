Описание товара Archive - Glass Minds (coloured) (5400863193003) виниловая пластинка

Archive, уникальный, загадочный и прославленный коллектив из Лондона, анонсировал свой новый, тринадцатый, студийный альбом «Glass Minds». Издание на оранжевом виниле. Спродюсированный Archive и их давним коллегой Джеромом Девуазом, альбом был записан в студиях Metway в Брайтоне и Angel Studios в Лондоне, а сведение выполнено в Studio DES в Париже. Обложку альбома разработал Аларик Хаммонд, художник, чьи работы представлены в галерее Саатчи. «Glass Minds» является продолжением тройного альбома «Call to Arms & Angels», выпущенного в 2022 году, который вошел в десятку лучших по всей Европе и подарил группе самые масштабные на сегодняшний день живые выступления, кульминацией которых стал ноябрь 2023 года на парижской Accor Arena вместимостью 15 000 человек. Дариус Килер из Archive рассказал о новом альбоме: «Альбом родился после того, как мы сочинили песню „Patterns“. Мы были очарованы её масштабностью и минималистичной мощью. Она напомнила нам наш дебютный альбом „Londinium“ и наш тогдашний подход к написанию песен — тяжёлые ритмы с пронзительной меланхолией. Когда мы начали писать новый альбом, я много слушал „Nimrod“ Элгара и хотел добавить духовые инструменты, чтобы придать песням ещё больше эмоций. Оглядываясь назад, можно сказать, что наш последний альбом „Call to Arms & Angels“ был довольно сложным из-за всего этого опыта, связанного с COVID. Кажется, мы переходим в более широкое и вдохновляющее измерение»