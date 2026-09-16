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Archive - Glass Minds (coloured) (5400863193003) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Archive - Glass Minds (coloured) (5400863193003) виниловая пластинка

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Archive - Glass Minds (coloured) (5400863193003) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Glass Minds
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Archive - Glass Minds (coloured) (5400863193003) - фото 4
  • Archive - Glass Minds (coloured) (5400863193003) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Archive - Glass Minds (coloured) (5400863193003) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dangervisit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dangervisit
Barcode
[5400863193003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Glass Minds
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Broken Bits, Glass Minds, Patterns, Look At Us, When You’re This Down, So Far From Losing You, Wake Up Strange, City Walls, The Love The Light, Shine Out Power, Heads Are Gonna Roll, Where I Am
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Archive - Glass Minds (coloured) (5400863193003) виниловая пластинка

Archive, уникальный, загадочный и прославленный коллектив из Лондона, анонсировал свой новый, тринадцатый, студийный альбом «Glass Minds». Издание на оранжевом виниле. Спродюсированный Archive и их давним коллегой Джеромом Девуазом, альбом был записан в студиях Metway в Брайтоне и Angel Studios в Лондоне, а сведение выполнено в Studio DES в Париже. Обложку альбома разработал Аларик Хаммонд, художник, чьи работы представлены в галерее Саатчи. «Glass Minds» является продолжением тройного альбома «Call to Arms & Angels», выпущенного в 2022 году, который вошел в десятку лучших по всей Европе и подарил группе самые масштабные на сегодняшний день живые выступления, кульминацией которых стал ноябрь 2023 года на парижской Accor Arena вместимостью 15 000 человек. Дариус Килер из Archive рассказал о новом альбоме: «Альбом родился после того, как мы сочинили песню „Patterns“. Мы были очарованы её масштабностью и минималистичной мощью. Она напомнила нам наш дебютный альбом „Londinium“ и наш тогдашний подход к написанию песен — тяжёлые ритмы с пронзительной меланхолией. Когда мы начали писать новый альбом, я много слушал „Nimrod“ Элгара и хотел добавить духовые инструменты, чтобы придать песням ещё больше эмоций. Оглядываясь назад, можно сказать, что наш последний альбом „Call to Arms & Angels“ был довольно сложным из-за всего этого опыта, связанного с COVID. Кажется, мы переходим в более широкое и вдохновляющее измерение»

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Характеристики
Бренд
Dangervisit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dangervisit
Barcode
[5400863193003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Glass Minds
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Broken Bits, Glass Minds, Patterns, Look At Us, When You’re This Down, So Far From Losing You, Wake Up Strange, City Walls, The Love The Light, Shine Out Power, Heads Are Gonna Roll, Where I Am
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Archive, уникальный, загадочный и прославленный коллектив из Лондона, анонсировал свой новый, тринадцатый, студийный альбом «Glass Minds». Издание на оранжевом виниле. Спродюсированный Archive и их давним коллегой Джеромом Девуазом, альбом был записан в студиях Metway в Брайтоне и Angel Studios в Лондоне, а сведение выполнено в Studio DES в Париже. Обложку альбома разработал Аларик Хаммонд, художник, чьи работы представлены в галерее Саатчи. «Glass Minds» является продолжением тройного альбома «Call to Arms & Angels», выпущенного в 2022 году, который вошел в десятку лучших по всей Европе и подарил группе самые масштабные на сегодняшний день живые выступления, кульминацией которых стал ноябрь 2023 года на парижской Accor Arena вместимостью 15 000 человек. Дариус Килер из Archive рассказал о новом альбоме: «Альбом родился после того, как мы сочинили песню „Patterns“. Мы были очарованы её масштабностью и минималистичной мощью. Она напомнила нам наш дебютный альбом „Londinium“ и наш тогдашний подход к написанию песен — тяжёлые ритмы с пронзительной меланхолией. Когда мы начали писать новый альбом, я много слушал „Nimrod“ Элгара и хотел добавить духовые инструменты, чтобы придать песням ещё больше эмоций. Оглядываясь назад, можно сказать, что наш последний альбом „Call to Arms & Angels“ был довольно сложным из-за всего этого опыта, связанного с COVID. Кажется, мы переходим в более широкое и вдохновляющее измерение»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Archive - Glass Minds (coloured) (5400863193003) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6630 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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