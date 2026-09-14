Машинка для стрижки Polaris PHC 2250 черный
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Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733225
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
2 часа
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
3
Комплектация
чехол,зарядное устройство,масло,щеточка для чистки
Максимальная длина стрижки
20
Материал лезвий
сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Скорость мотора
6000
Способ регулировки длины
регулятор/смена насадок
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
400
Описание товара Машинка для стрижки Polaris PHC 2250 черный
Машинка-триммер 4 в 1: для волос, бороды, носа и ушей. Дисплей с индикацией уровня заряда. Работает от аккумулятора. Широкий режущий блок 32 мм. Нижнее лезвие с титановым покрытием, верхнее лезвие из нержавеющей стали. До 120 минут работы от аккумулятора, время полного заряда - 90 минут. Герметичный корпус для промывки лезвий под водой - влагозащита IPX7. Мощный перезаряжаемый Li-ion аккумулятор 600 мАh.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
2 часа
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
3
Комплектация
чехол,зарядное устройство,масло,щеточка для чистки
Максимальная длина стрижки
20
Материал лезвий
сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Скорость мотора
6000
Способ регулировки длины
регулятор/смена насадок
Страна производства
Китай
Развернуть
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Машинка-триммер 4 в 1: для волос, бороды, носа и ушей. Дисплей с индикацией уровня заряда. Работает от аккумулятора. Широкий режущий блок 32 мм. Нижнее лезвие с титановым покрытием, верхнее лезвие из нержавеющей стали. До 120 минут работы от аккумулятора, время полного заряда - 90 минут. Герметичный корпус для промывки лезвий под водой - влагозащита IPX7. Мощный перезаряжаемый Li-ion аккумулятор 600 мАh.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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