Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5

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Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733117
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**Материнская плата Gigabyte B850 GAMING WIFI6, RTL — мощный фундамент для вашего игрового ПК!**
Постройте компьютер мечты с материнской платой Gigabyte B850 GAMING WIFI6! Она создана для тех, кто ценит высокую производительность, надёжность и передовые технологии.
**Почему стоит выбрать именно эту материнскую плату?**
* **Высокая производительность:** плата поддерживает современные процессоры и обеспечивает быструю работу системы, что особенно важно для геймеров и любителей требовательных приложений.
* **Расширенные возможности подключения:** множество разъёмов и слотов позволяют подключить все необходимые устройства и расширить конфигурацию ПК в будущем.
* **Wi-Fi 6:** наслаждайтесь быстрой и стабильной беспроводной связью — Wi-Fi 6 обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку.
* **Качество и надёжность:** Gigabyte — известный производитель комплектующих для ПК, который заботится о качестве своей продукции и использует только проверенные компоненты.
* **Стильный дизайн:** эстетика тоже имеет значение! Материнская плата Gigabyte B850 GAMING WIFI6 не только мощна, но и выглядит стильно — она станет украшением вашего ПК.
С материнской платой Gigabyte B850 GAMING WIFI6 ваш компьютер будет готов к самым сложным задачам! Создайте систему, которая полностью соответствует вашим потребностям и ожиданиям.
**Материнская плата Gigabyte B850 GAMING WIFI6, RTL — мощный фундамент для вашего игрового ПК!**
Постройте компьютер мечты с материнской платой Gigabyte B850 GAMING WIFI6! Она создана для тех, кто ценит высокую производительность, надёжность и передовые технологии.
**Почему стоит выбрать именно эту материнскую плату?**
* **Высокая производительность:** плата поддерживает современные процессоры и обеспечивает быструю работу системы, что особенно важно для геймеров и любителей требовательных приложений.
* **Расширенные возможности подключения:** множество разъёмов и слотов позволяют подключить все необходимые устройства и расширить конфигурацию ПК в будущем.
* **Wi-Fi 6:** наслаждайтесь быстрой и стабильной беспроводной связью — Wi-Fi 6 обеспечивает высокую скорость передачи данных и низкую задержку.
* **Качество и надёжность:** Gigabyte — известный производитель комплектующих для ПК, который заботится о качестве своей продукции и использует только проверенные компоненты.
* **Стильный дизайн:** эстетика тоже имеет значение! Материнская плата Gigabyte B850 GAMING WIFI6 не только мощна, но и выглядит стильно — она станет украшением вашего ПК.
С материнской платой Gigabyte B850 GAMING WIFI6 ваш компьютер будет готов к самым сложным задачам! Создайте систему, которая полностью соответствует вашим потребностям и ожиданиям.
Материнская плата GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, AM5, B850, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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