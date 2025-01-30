Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602832
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27.5
Высота, см
6.8
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45
Размеры в упаковке, см
37х31х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS PRIME B760M-A WIFI D4, LGA1700, B760, 4*DDR4, HDMI+DP, 4xSATA3 + RAID, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, mATX; 90MB1CX0-M0EAY0
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Теги товара: micro-atx, сокет lga1700
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27.5
Высота, см
6.8
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45
Материнская плата ASUS PRIME B760M-A WIFI D4, LGA1700, B760, 4*DDR4, HDMI+DP, 4xSATA3 + RAID, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, mATX; 90MB1CX0-M0EAY0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700
Достоинства:
Комментарий:
все работает упаковано отлично!
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0)
Достоинства:
Комментарий:
все работает упаковано отлично!