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Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0)

1 Отзывы
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Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602832
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27.5
Высота, см
6.8
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45
Размеры в упаковке, см
37х31х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0)

Материнская плата ASUS PRIME B760M-A WIFI D4, LGA1700, B760, 4*DDR4, HDMI+DP, 4xSATA3 + RAID, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, mATX; 90MB1CX0-M0EAY0



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760M-A WIFI D4 (90MB1CX0-M0EAY0)

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
все работает упаковано отлично!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27.5
Высота, см
6.8
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x HDMI, DisplayPort, RJ-45
Описание
Материнская плата ASUS PRIME B760M-A WIFI D4, LGA1700, B760, 4*DDR4, HDMI+DP, 4xSATA3 + RAID, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, mATX; 90MB1CX0-M0EAY0


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
все работает упаковано отлично!


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