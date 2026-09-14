Пила электрическая Gigant 16", 2,2 кВт GSAF-12
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Характеристики
Описание товара Пила электрическая Gigant 16", 2,2 кВт GSAF-12
Электрическая пила Gigant 16" 2.2 кВт GSAF-12 используется для спиливания веток, заготовки дров, валки деревьев. В отличие от бензиновых аналогов инструмент не требуется заправлять топливом. Цепная пила функционирует благодаря питанию от электросети переменного тока 220 В. За счёт отсутствия выхлопов и пониженного уровня шума 64 дБ она может использоваться для распиловочных работ в помещении. Регулировка натяжения цепи без ключа с помощью винта, расположенного на корпусе. Быстрая замена щеток двигателя при необходимости. Автоматическая смазка цепи обеспечивает комфортное использование техники при любых работах. Уровень смазки в бачке легко контролировать через смотровое окно. Благодаря эргономичной задней ручке с пусковым механизмом электропила надёжно держится в руке, а антивибрационная система способствует длительной работе. Цепная пила оснащена блокировкой от случайного включения. Специальный фиксатор препятствует выдергиванию штекера из розетки. Автоматический тормоз цепи защищает руки оператора.
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