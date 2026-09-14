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Пила электрическая Gigant 16", 2,2 кВт GSAF-12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила электрическая Gigant 16", 2,2 кВт GSAF-12

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Пила электрическая Gigant 16&quot;, 2,2 кВт GSAF-12 - фото 1
Пила электрическая Gigant 16&quot;, 2,2 кВт GSAF-12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Расположение двигателя
поперечное
Длина шины, дюйм
16
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
57
Питание
от сети
  • Пила электрическая Gigant 16&quot;, 2,2 кВт GSAF-12 - фото 1
  • Пила электрическая Gigant 16&quot;, 2,2 кВт GSAF-12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733089
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Комплектация
Цепная пила, Направляющая шина, Цепь, Защитный кожух
Мощность, Вт
2200
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Объем масляного бака
260
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
57
Питание
от сети
Габариты без упаковки
470x270x210 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х24
Вес, кг.
8

Описание товара Пила электрическая Gigant 16", 2,2 кВт GSAF-12

Электрическая пила Gigant 16" 2.2 кВт GSAF-12 используется для спиливания веток, заготовки дров, валки деревьев. В отличие от бензиновых аналогов инструмент не требуется заправлять топливом. Цепная пила функционирует благодаря питанию от электросети переменного тока 220 В. За счёт отсутствия выхлопов и пониженного уровня шума 64 дБ она может использоваться для распиловочных работ в помещении. Регулировка натяжения цепи без ключа с помощью винта, расположенного на корпусе. Быстрая замена щеток двигателя при необходимости. Автоматическая смазка цепи обеспечивает комфортное использование техники при любых работах. Уровень смазки в бачке легко контролировать через смотровое окно. Благодаря эргономичной задней ручке с пусковым механизмом электропила надёжно держится в руке, а антивибрационная система способствует длительной работе. Цепная пила оснащена блокировкой от случайного включения. Специальный фиксатор препятствует выдергиванию штекера из розетки. Автоматический тормоз цепи защищает руки оператора.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Пила электрическая Gigant 16", 2,2 кВт GSAF-12




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Комплектация
Цепная пила, Направляющая шина, Цепь, Защитный кожух
Мощность, Вт
2200
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Объем масляного бака
260
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
57
Развернуть
Питание
от сети
Габариты без упаковки
470x270x210 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Gigant 16" 2.2 кВт GSAF-12 используется для спиливания веток, заготовки дров, валки деревьев. В отличие от бензиновых аналогов инструмент не требуется заправлять топливом. Цепная пила функционирует благодаря питанию от электросети переменного тока 220 В. За счёт отсутствия выхлопов и пониженного уровня шума 64 дБ она может использоваться для распиловочных работ в помещении. Регулировка натяжения цепи без ключа с помощью винта, расположенного на корпусе. Быстрая замена щеток двигателя при необходимости. Автоматическая смазка цепи обеспечивает комфортное использование техники при любых работах. Уровень смазки в бачке легко контролировать через смотровое окно. Благодаря эргономичной задней ручке с пусковым механизмом электропила надёжно держится в руке, а антивибрационная система способствует длительной работе. Цепная пила оснащена блокировкой от случайного включения. Специальный фиксатор препятствует выдергиванию штекера из розетки. Автоматический тормоз цепи защищает руки оператора.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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