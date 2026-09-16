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Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440)

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Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 1
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 2
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 3
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 4
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 5
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 6
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 7
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 8
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 9
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 10
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 11
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 12
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 13
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2400
Расположение двигателя
поперечное
Длина шины, дюйм
16
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
57
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 1
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 2
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 3
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 4
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 5
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 6
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 7
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 8
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 9
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 10
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 11
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 12
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 13
  • Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722569
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440)
6 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Комплектация
Пила. Шина. Цепь пильная. Кожух шины. Руководство по эксплуатации
Мощность, Вт
2400
Напряжение, В
220
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Объем масляного бака
335
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
57
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
27,000000 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х21х13
Вес, кг.
5.82

Описание товара Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440)

Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440)



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Комплектация
Пила. Шина. Цепь пильная. Кожух шины. Руководство по эксплуатации
Мощность, Вт
2400
Напряжение, В
220
Плавный пуск
Да
Расположение двигателя
поперечное
Объем масляного бака
335
Длина шины, дюйм
16
Длина шины, см
40
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
57
Развернуть
Антивибрация
нет
Тормоз цепи
Да
Габариты без упаковки
27,000000 см
Страна производитель
Китай
Описание
Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440)


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная электрическая STEHER 2400 Вт, 40 см шина, (ES-2440) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6120 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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