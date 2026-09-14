Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kylie Minogue - Tension (Transparent Green) (4050538927894) виниловая пластинка
Представляем вашему вниманию виниловую пластинку Kylie Minogue – Tension (Orange Transparent Vinyl), выпущенную в 2023 году лейблом BMG. Это уникальное издание станет отличным дополнением к вашей коллекции музыки и подарит вам возможность окунуться в мир музыки, которую исполняла Kylie Minogue. Пластинка выполнена в ярком оранжевом цвете и имеет прозрачный винил, что придает ей особый шарм. Состояние пластинки SS (Still Sealed), что означает, что она все еще запечатана и не была использована. Треклист пластинки включает в себя 13 композиций, среди которых такие хиты, как "Padam Padam", "Hold On To Now", "Things We Do For Love", "Tension", "One More Time" и многие другие. Все треки исполнены Kylie Minogue и представляют собой зарубежную поп-музыку и диско. Упаковка пластинки выполнена в виде картонного конверта, который надежно защищает винил от повреждений. Вес пластинки составляет 350 грамм, что говорит о высоком качестве материалов и печати. Приобретая виниловую пластинку Kylie Minogue – Tension (Orange Transparent Vinyl), вы получаете не только качественный продукт, но и возможность окунуться в мир музыки, которую исполняла Kylie Minogue.
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