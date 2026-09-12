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Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка

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Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 1
Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 2
Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 3
Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 4
Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 5
Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Best Of 40 Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 1
  • Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 2
  • Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 3
  • Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 4
  • Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 5
  • Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698640
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732416773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Best Of 40 Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Big in Japan, Fools, The Mysteries of Love, Jerusalem, A Victory of Love, Summer Rain, Dance with Me, Sounds Like a Melody, I Die for You Today, Universal Daddy, Inout, Forever Young, Flame
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка

Четыре десятилетия Alphaville! Первая ретроспектива, охватывающая всю карьеру группы, выйдет осенью: «Alphaville Forever! Best Of 40 Years» будет доступен ровно через 40 лет после выхода дебютного альбома «Forever Young». Избранные треки выйдут в лимитированном издании на виниле 180 г с эксклюзивным постером. Alphaville, основанная Мариан Голд, Бернхардом Ллойдом и Фрэнком Мертенсом, одна из немногих немецких групп, сумевших завоевать прочное место на международной музыкальной сцене с такими хитами, как «Big in Japan», «Forever Young» и «Sounds like a Melody», и вдохновить поколения поклонников. Укороченная версия LP (180 г) включает 13 избранных треков, печатный внутренний конверт с титрами и множеством фотографий, а также эксклюзивный постер в ограниченном первом издании.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732416773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
Best Of 40 Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Big in Japan, Fools, The Mysteries of Love, Jerusalem, A Victory of Love, Summer Rain, Dance with Me, Sounds Like a Melody, I Die for You Today, Universal Daddy, Inout, Forever Young, Flame
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Четыре десятилетия Alphaville! Первая ретроспектива, охватывающая всю карьеру группы, выйдет осенью: «Alphaville Forever! Best Of 40 Years» будет доступен ровно через 40 лет после выхода дебютного альбома «Forever Young». Избранные треки выйдут в лимитированном издании на виниле 180 г с эксклюзивным постером. Alphaville, основанная Мариан Голд, Бернхардом Ллойдом и Фрэнком Мертенсом, одна из немногих немецких групп, сумевших завоевать прочное место на международной музыкальной сцене с такими хитами, как «Big in Japan», «Forever Young» и «Sounds like a Melody», и вдохновить поколения поклонников. Укороченная версия LP (180 г) включает 13 избранных треков, печатный внутренний конверт с титрами и множеством фотографий, а также эксклюзивный постер в ограниченном первом издании.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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