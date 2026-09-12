Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alphaville - Forever - Best Of 40 Years (5021732416773) виниловая пластинка
Четыре десятилетия Alphaville! Первая ретроспектива, охватывающая всю карьеру группы, выйдет осенью: «Alphaville Forever! Best Of 40 Years» будет доступен ровно через 40 лет после выхода дебютного альбома «Forever Young». Избранные треки выйдут в лимитированном издании на виниле 180 г с эксклюзивным постером. Alphaville, основанная Мариан Голд, Бернхардом Ллойдом и Фрэнком Мертенсом, одна из немногих немецких групп, сумевших завоевать прочное место на международной музыкальной сцене с такими хитами, как «Big in Japan», «Forever Young» и «Sounds like a Melody», и вдохновить поколения поклонников. Укороченная версия LP (180 г) включает 13 избранных треков, печатный внутренний конверт с титрами и множеством фотографий, а также эксклюзивный постер в ограниченном первом издании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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