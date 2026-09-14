Charles Mingus - Mingus Dynasty (8436542018746) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus Dynasty
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732985
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Характеристики
Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8436542018746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus Dynasty
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Slop, Diane, Song With Orange, Gunslinging Bird, Put Me in That Dungeon, Things Ain't What They Used To Be, Far Wells, Mill Valley, New Now, Know How, Mood Indigo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Charles Mingus - Mingus Dynasty (8436542018746) виниловая пластинка
Джазовый альбом Чарльза Мингуса, записанный в 1959 году и выпущенный на Columbia Records в мае 1960 года. Это сопутствующий альбом к его пластинке 1959 года Mingus Ah Um, который был включен в Зал славы "Грэмми" в 1999 году. Название намекает на происхождение Мингуса, которое было частично китайским.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8436542018746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Mingus Dynasty
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Slop, Diane, Song With Orange, Gunslinging Bird, Put Me in That Dungeon, Things Ain't What They Used To Be, Far Wells, Mill Valley, New Now, Know How, Mood Indigo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Джазовый альбом Чарльза Мингуса, записанный в 1959 году и выпущенный на Columbia Records в мае 1960 года. Это сопутствующий альбом к его пластинке 1959 года Mingus Ah Um, который был включен в Зал славы "Грэмми" в 1999 году. Название намекает на происхождение Мингуса, которое было частично китайским.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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