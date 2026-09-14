Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) виниловая пластинка
Gorillaz - британская виртуальная группа, созданная в 1998 году музыкантом Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Группа в основном состоит из четырех анимированных участников: 2-D (ведущий вокал, клавишные, мелодика), Мердок Никкалс (бас-гитара), Нудл (гитара, иногда клавишные и вокал) и Рассел Хоббс (ударные и перкуссия). Их вымышленная вселенная исследуется с помощью музыкальных клипов, интервью и других короткометражных мультфильмов. На самом деле Албарн - единственный постоянный автор музыки и часто сотрудничает с другими музыкантами. В "Cracker Island" представлены совместные работы со Стиви Никсом, Bad Bunny, Беком, Thundercat, Адели Омотайонд, Tame Impala и Бути Браун. Фильм основан на песне 2020 года "Машина времени", первый сезон - Strange Timez.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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