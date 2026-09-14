Utopia - Another Live (50Th Anniversary) (Clear) (81227809645) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Utopia - Another Live (50Th Anniversary) (Clear) (81227809645) виниловая пластинка
Another Live — концертный альбом американской рок-группы Utopia, выпущенный в октябре 1975 года лейблом Bearsville Records. Лимитированное издание к 50-летию на ультра прозрачном виниле. Мастеринг выполнен непосредственно со стереофонических аналоговых лент в Sterling Mastering, с альтернативным оформлением обложки. Первое мировое виниловое переиздание с момента оригинального релиза. Utopia — американская рок- группа, образованная в 1973 году Тоддом Рундгреном. В течение первых трёх лет группа играла прогрессивный рок с несколько изменчивым составом, под названием «Todd Rundgren's Utopia». Большинство участников этого раннего состава также играли на сольных альбомах Рундгрена до 1975 года. К 1976 году группа стала известна просто как «Utopia» и включала в себя стабильный квартет: Рундгрена, Касима Султона, Роджера Пауэлла и Джона «Вилли» Уилкокса. Выпущенный в 1975 году альбом "Another Live" запечатлел выступления группы во время их гастрольного тура. Альбом включает концертные версии таких песен, как «Another Life», «The Wheel» и «Do Ya», демонстрируя умение группы вовлекать публику в живые выступления. Это юбилейное издание является первым мировым виниловым переизданием с момента оригинального релиза. Альбом был записан непосредственно со стереофонических аналоговых лент в студии Sterling Mastering и будет иметь альтернативное оформление обложки, характерное для Великобритании.
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Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
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Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
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