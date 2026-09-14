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Utopia - Another Live (50Th Anniversary) (Clear) (81227809645) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Utopia - Another Live (50Th Anniversary) (Clear) (81227809645) виниловая пластинка

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Utopia - Another Live (50Th Anniversary) (Clear) (81227809645) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
UTOPIA
Альбом (сингл)
Another Live
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Utopia - Another Live (50Th Anniversary) (Clear) (81227809645) - фото 1
  • Utopia - Another Live (50Th Anniversary) (Clear) (81227809645) - фото 2
  • Utopia - Another Live (50Th Anniversary) (Clear) (81227809645) - фото 3
  • Utopia - Another Live (50Th Anniversary) (Clear) (81227809645) - фото 4
  • Utopia - Another Live (50Th Anniversary) (Clear) (81227809645) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732976
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[81227809645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
UTOPIA
Альбом (сингл)
Another Live
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Another Life, The Wheel, The Seven Rays, Intro / Mister Triscuits, Something's Coming, Heavy Metal Kids, Do Ya, Just One Victory
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Utopia - Another Live (50Th Anniversary) (Clear) (81227809645) виниловая пластинка

Another Live — концертный альбом американской рок-группы Utopia, выпущенный в октябре 1975 года лейблом Bearsville Records. Лимитированное издание к 50-летию на ультра прозрачном виниле. Мастеринг выполнен непосредственно со стереофонических аналоговых лент в Sterling Mastering, с альтернативным оформлением обложки. Первое мировое виниловое переиздание с момента оригинального релиза. Utopia — американская рок- группа, образованная в 1973 году Тоддом Рундгреном. В течение первых трёх лет группа играла прогрессивный рок с несколько изменчивым составом, под названием «Todd Rundgren's Utopia». Большинство участников этого раннего состава также играли на сольных альбомах Рундгрена до 1975 года. К 1976 году группа стала известна просто как «Utopia» и включала в себя стабильный квартет: Рундгрена, Касима Султона, Роджера Пауэлла и Джона «Вилли» Уилкокса. Выпущенный в 1975 году альбом "Another Live" запечатлел выступления группы во время их гастрольного тура. Альбом включает концертные версии таких песен, как «Another Life», «The Wheel» и «Do Ya», демонстрируя умение группы вовлекать публику в живые выступления. Это юбилейное издание является первым мировым виниловым переизданием с момента оригинального релиза. Альбом был записан непосредственно со стереофонических аналоговых лент в студии Sterling Mastering и будет иметь альтернативное оформление обложки, характерное для Великобритании.

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[81227809645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
UTOPIA
Альбом (сингл)
Another Live
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Another Life, The Wheel, The Seven Rays, Intro / Mister Triscuits, Something's Coming, Heavy Metal Kids, Do Ya, Just One Victory
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Another Live — концертный альбом американской рок-группы Utopia, выпущенный в октябре 1975 года лейблом Bearsville Records. Лимитированное издание к 50-летию на ультра прозрачном виниле. Мастеринг выполнен непосредственно со стереофонических аналоговых лент в Sterling Mastering, с альтернативным оформлением обложки. Первое мировое виниловое переиздание с момента оригинального релиза. Utopia — американская рок- группа, образованная в 1973 году Тоддом Рундгреном. В течение первых трёх лет группа играла прогрессивный рок с несколько изменчивым составом, под названием «Todd Rundgren's Utopia». Большинство участников этого раннего состава также играли на сольных альбомах Рундгрена до 1975 года. К 1976 году группа стала известна просто как «Utopia» и включала в себя стабильный квартет: Рундгрена, Касима Султона, Роджера Пауэлла и Джона «Вилли» Уилкокса. Выпущенный в 1975 году альбом "Another Live" запечатлел выступления группы во время их гастрольного тура. Альбом включает концертные версии таких песен, как «Another Life», «The Wheel» и «Do Ya», демонстрируя умение группы вовлекать публику в живые выступления. Это юбилейное издание является первым мировым виниловым переизданием с момента оригинального релиза. Альбом был записан непосредственно со стереофонических аналоговых лент в студии Sterling Mastering и будет иметь альтернативное оформление обложки, характерное для Великобритании.
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