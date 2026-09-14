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Lily Allen - West End Girl (4099964193558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lily Allen - West End Girl (4099964193558) виниловая пластинка

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Lily Allen - West End Girl (4099964193558) - фото 1
Lily Allen - West End Girl (4099964193558) - фото 2
Lily Allen - West End Girl (4099964193558) - фото 3
Lily Allen - West End Girl (4099964193558) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lily Allen
Альбом (сингл)
West End Girl
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lily Allen - West End Girl (4099964193558) - фото 1
  • Lily Allen - West End Girl (4099964193558) - фото 2
  • Lily Allen - West End Girl (4099964193558) - фото 3
  • Lily Allen - West End Girl (4099964193558) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732963
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964193558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lily Allen
Альбом (сингл)
West End Girl
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
West End Girl, Ruminating, Sleepwalking, Tennis, Madeline, Relapse, Pussy Palace, 4Chan Stan, Nonmonogamummy & Specialist Moss, Just Enough, Dallas Major, Beg For Me, Let You W/In, Fruityloop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lily Allen - West End Girl (4099964193558) виниловая пластинка

Британская певица Лили Аллен возвращается с «West End Girl», своим долгожданным пятым студийным альбомом. Издание на виниле, содержит иллюстрированную вставку. Это первый полноформатный студийный альбом Аллен за семь лет. Альбом из 14 треков был создан и записан за десять напряжённых дней. Он сочетает в себе эмоциональную глубину и честность с заразительным поп-артом и с пронзительной ясностью и глубоким пониманием документирует жизнь Лили Аллен в Нью-Йорке. Певица не ограничивается личными переживаниями, но также размышляет о том, как современные связи, любовь и дистанция проявляются в эпоху цифровых коммуникаций.

Отзывы о товаре Lily Allen - West End Girl (4099964193558) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964193558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lily Allen
Альбом (сингл)
West End Girl
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
West End Girl, Ruminating, Sleepwalking, Tennis, Madeline, Relapse, Pussy Palace, 4Chan Stan, Nonmonogamummy & Specialist Moss, Just Enough, Dallas Major, Beg For Me, Let You W/In, Fruityloop
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Британская певица Лили Аллен возвращается с «West End Girl», своим долгожданным пятым студийным альбомом. Издание на виниле, содержит иллюстрированную вставку. Это первый полноформатный студийный альбом Аллен за семь лет. Альбом из 14 треков был создан и записан за десять напряжённых дней. Он сочетает в себе эмоциональную глубину и честность с заразительным поп-артом и с пронзительной ясностью и глубоким пониманием документирует жизнь Лили Аллен в Нью-Йорке. Певица не ограничивается личными переживаниями, но также размышляет о том, как современные связи, любовь и дистанция проявляются в эпоху цифровых коммуникаций.
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Отзывы


Lily Allen - West End Girl (4099964193558) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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