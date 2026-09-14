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Have A Nice Life - Deathconsciousness (723175699267) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Have A Nice Life - Deathconsciousness (723175699267) виниловая пластинка

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Have A Nice Life - Deathconsciousness (723175699267) виниловая пластинка - фото 1
Have A Nice Life - Deathconsciousness (723175699267) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Have A Nice Life
Альбом (сингл)
Deathconsciousness
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Have A Nice Life - Deathconsciousness (723175699267) виниловая пластинка - фото 1
  • Have A Nice Life - Deathconsciousness (723175699267) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732916
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Характеристики

Бренд
Flenser
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Flenser
Barcode
[723175699267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Have A Nice Life
Альбом (сингл)
Deathconsciousness
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
A Quick One Before The Eternal Worm Devours Connecticut, Bloodhail, The Big Gloom, Hunter, Telefony, Who Would Leave Their Son Out In The Sun?, There Is No Food, Waiting For Black Metal Records To Come In The Mail, Holy Fucking Shit: 40,000, The Future, Deep, Deep, I Don't Love, Earthmover
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Have A Nice Life - Deathconsciousness (723175699267) виниловая пластинка

Спустя шесть лет после своего выхода, в 2014 году группа выпустила безумный альбом The Unnatural World, и к тому времени Deathconsciousness стали влиятельной силой и объектом фанатичной одержимости. Альбом, в котором органично сочетаются шугейз, пост-панк, нью-вейв, индастриал и нойз с беспрецедентной глубиной и мощью, был первоначально выпущен лейблом Enemies List Home Recordings, основанным участниками HANL Дэном Барреттом и Тимом Макугой. 75-страничный буклет, прилагаемый к делюкс-версии Deathconsciousness, подробно описывает темную и забытую историю антиохийского культа. Границы между повестью, аннотациями и академическим текстом размыты, и сам зин предлагает захватывающее повествование. Сопровождающий альбом — ритмичный, первобытный и масштабный, мрачный пост-панк шедевр, размышление о смерти, утрате и существовании. С каждым прослушиванием он кажется всё свежее и увлекательнее и доказал свою состоятельность как замечательное произведение искусства. Поклонники Have A Nice Life не зря являются культовыми личностями, возможно, такими же мрачными и загадочными, как и антиохийцы, вокруг которых вращается сам альбом.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Have A Nice Life - Deathconsciousness (723175699267) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Flenser
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Flenser
Barcode
[723175699267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Have A Nice Life
Альбом (сингл)
Deathconsciousness
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
A Quick One Before The Eternal Worm Devours Connecticut, Bloodhail, The Big Gloom, Hunter, Telefony, Who Would Leave Their Son Out In The Sun?, There Is No Food, Waiting For Black Metal Records To Come In The Mail, Holy Fucking Shit: 40,000, The Future, Deep, Deep, I Don't Love, Earthmover
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Спустя шесть лет после своего выхода, в 2014 году группа выпустила безумный альбом The Unnatural World, и к тому времени Deathconsciousness стали влиятельной силой и объектом фанатичной одержимости. Альбом, в котором органично сочетаются шугейз, пост-панк, нью-вейв, индастриал и нойз с беспрецедентной глубиной и мощью, был первоначально выпущен лейблом Enemies List Home Recordings, основанным участниками HANL Дэном Барреттом и Тимом Макугой. 75-страничный буклет, прилагаемый к делюкс-версии Deathconsciousness, подробно описывает темную и забытую историю антиохийского культа. Границы между повестью, аннотациями и академическим текстом размыты, и сам зин предлагает захватывающее повествование. Сопровождающий альбом — ритмичный, первобытный и масштабный, мрачный пост-панк шедевр, размышление о смерти, утрате и существовании. С каждым прослушиванием он кажется всё свежее и увлекательнее и доказал свою состоятельность как замечательное произведение искусства. Поклонники Have A Nice Life не зря являются культовыми личностями, возможно, такими же мрачными и загадочными, как и антиохийцы, вокруг которых вращается сам альбом.


Теги товара: Limited Edition
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