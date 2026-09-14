Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
12
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732146
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Лазерный нивелир со встроенным настенным креплением; аккумулятор 3,7 В 2400мАч литий-ионный (2 шт.); зарядное устройство для АКБ; крепление-зажим; очки; руководство по эксплуатации; пластиковый кейс.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
12
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
30
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
15.6
Высота, см
14.7
Элементы питания
2x аккумулятор 3,7 В 2400мАч литий-ионный
Время работы на одном заряде, ч
5 часов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х17
Вес, кг.
1.7
Описание товара Нивелир лазерный INFINITER 3D TOP
Проецирует две вертикальные и одну горизонтальную плоскость с углом развертки 360°, формируя полноценную пространственную разметку.
Диапазон работы лазера достигает 30 м, точность измерений составляет ±0,3 мм/м, что позволяет использовать нивелир для точной профессиональной разметки.
Точки отвеса зенит и надир образуются пересечением вертикальных плоскостей, что делает прибор удобным для точного вертикального переноса разметки с пола на потолок.
Тумблер включения и переключения режимов спроектирован так, чтобы прибором было удобно пользоваться даже в перчатках и варежках, что важно при работе на стройплощадке и в холодных условиях.
Панель управления состоит из трёх сенсорных кнопок, которые обеспечивают отдельное включение каждого из трёх лазерных излучателей, а также оснащена индикатором заряда аккумулятора. Оснащён встроенным настенным креплением с петлёй под саморез или гвоздь и двумя мощными магнитами для надежной фиксации на металлических конструкциях.
Дополнительно в комплект поставки входит крепление-зажим с металлической пластиной длиной 210 мм, позволяющей регулировать положение нивелира по высоте.
Лазерный нивелир со встроенным настенным креплением; аккумулятор 3,7 В 2400мАч литий-ионный (2 шт.); зарядное устройство для АКБ; крепление-зажим; очки; руководство по эксплуатации; пластиковый кейс.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
12
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
30
Развернуть
Дальность построения с приемником, м
30
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
15.6
Высота, см
14.7
Элементы питания
2x аккумулятор 3,7 В 2400мАч литий-ионный
Время работы на одном заряде, ч
5 часов
Страна производитель
Китай
Описание
Проецирует две вертикальные и одну горизонтальную плоскость с углом развертки 360°, формируя полноценную пространственную разметку.
Диапазон работы лазера достигает 30 м, точность измерений составляет ±0,3 мм/м, что позволяет использовать нивелир для точной профессиональной разметки.
Точки отвеса зенит и надир образуются пересечением вертикальных плоскостей, что делает прибор удобным для точного вертикального переноса разметки с пола на потолок.
Тумблер включения и переключения режимов спроектирован так, чтобы прибором было удобно пользоваться даже в перчатках и варежках, что важно при работе на стройплощадке и в холодных условиях.
Панель управления состоит из трёх сенсорных кнопок, которые обеспечивают отдельное включение каждого из трёх лазерных излучателей, а также оснащена индикатором заряда аккумулятора. Оснащён встроенным настенным креплением с петлёй под саморез или гвоздь и двумя мощными магнитами для надежной фиксации на металлических конструкциях.
Дополнительно в комплект поставки входит крепление-зажим с металлической пластиной длиной 210 мм, позволяющей регулировать положение нивелира по высоте.
Нивелир лазерный INFINITER 3D TOP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нивелир лазерный INFINITER 3D TOP