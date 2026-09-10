Уровень лазерный RGK ML-21
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350188
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
лазерный уровень, 3 батареи ааа, инструкция, кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0,2
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
13
Высота, см
11.5
Элементы питания
AAA
Время работы на одном заряде, ч
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х9
Вес, г.
400
Описание товара Уровень лазерный RGK ML-21
Лазерный уровень RGK ML-21 это компактное устройство, которое используется при ремонтных и дизайнерских работах. Он создает 1 горизонтальную и 2 вертикальные линии, расположенные под прямым углом друг к другу. Корпус прибора надежно защищен от пыли и влаги, позволяя работать в тяжелых условиях строительных площадок. Благодаря креплению с резьбой 1/4" модель можно установить на штатив для более удобной эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
лазерный уровень, 3 батареи ааа, инструкция, кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0,2
Тип выравнивания
автоматический
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
13
Высота, см
11.5
Элементы питания
AAA
Время работы на одном заряде, ч
8
Страна производитель
Китай
Лазерный уровень RGK ML-21 это компактное устройство, которое используется при ремонтных и дизайнерских работах. Он создает 1 горизонтальную и 2 вертикальные линии, расположенные под прямым углом друг к другу. Корпус прибора надежно защищен от пыли и влаги, позволяя работать в тяжелых условиях строительных площадок. Благодаря креплению с резьбой 1/4" модель можно установить на штатив для более удобной эксплуатации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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