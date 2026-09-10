Top.Mail.Ru
Уровень лазерный RGK ML-21 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уровень лазерный RGK ML-21

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 1
Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 2
Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 3
Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 4
Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 5
Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
  • Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 1
  • Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 2
  • Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 3
  • Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 4
  • Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 5
  • Уровень лазерный RGK ML-21 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350188
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rgk
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
лазерный уровень, 3 батареи ааа, инструкция, кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0,2
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
13
Высота, см
11.5
Элементы питания
AAA
Время работы на одном заряде, ч
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х9
Вес, г.
400

Описание товара Уровень лазерный RGK ML-21

Лазерный уровень RGK ML-21 это компактное устройство, которое используется при ремонтных и дизайнерских работах. Он создает 1 горизонтальную и 2 вертикальные линии, расположенные под прямым углом друг к другу. Корпус прибора надежно защищен от пыли и влаги, позволяя работать в тяжелых условиях строительных площадок. Благодаря креплению с резьбой 1/4" модель можно установить на штатив для более удобной эксплуатации.

Отзывы о товаре Уровень лазерный RGK ML-21




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rgk
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
лазерный уровень, 3 батареи ааа, инструкция, кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0,2
Тип выравнивания
автоматический
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
13
Высота, см
11.5
Элементы питания
AAA
Время работы на одном заряде, ч
8
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный уровень RGK ML-21 это компактное устройство, которое используется при ремонтных и дизайнерских работах. Он создает 1 горизонтальную и 2 вертикальные линии, расположенные под прямым углом друг к другу. Корпус прибора надежно защищен от пыли и влаги, позволяя работать в тяжелых условиях строительных площадок. Благодаря креплению с резьбой 1/4" модель можно установить на штатив для более удобной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный RGK ML-21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...