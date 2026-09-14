Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера HiWatch DS-T233 (3.6mm)
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и широкий функционал для защиты вашего объекта. Эта купольная камера выполнена в белом цвете и идеально подходит для установки на улице благодаря своему климатическому исполнению, обеспечивая работу в температурном диапазоне от -40 до +60 °С. Камера оснащена матрицей с разрешением 2 мегапикселя, что позволяет получать четкое изображение в формате Full HD (1920x1080 пикселей). Наличие цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает качественную съемку в условиях сложного освещения, а функция день/ночь автоматически переключает режимы в зависимости от уровня освещенности, гарантируя отличное качество изображения в любое время суток. ИК-подсветка с дальностью действия до 40 метров обеспечивает видимость в темноте, расширяя возможности ночного наблюдения. Камера не поддерживает Wi-Fi и карты памяти, но оснащена портом RJ-45 для надежного подключения к сети через кабель. Легкая и компактная, с весом всего 0,24 кг, камера HiWatch проста в установке и идеальна для мониторинга уличных пространств, обеспечивая безопасность и спокойствие благодаря высокотехнологичному подходу бренда HiWatch к видеонаблюдению.
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