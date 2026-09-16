Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H342A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 4Мп, 2560х1440@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик,

Современные системы видеонаблюдения требуют надёжности, компактности и интеллектуальных возможностей. Сферическая камера Tiandy TC-H342A с креплением “I2W” и адаптером для европейской розетки решает эти задачи, предоставляя высочайшее качество изображения и гибкость управления. Это устройство станет идеальным решением как для контроля внутри помещений — квартиры, офиса, склада или магазина, так и для защиты крыльца или гаража В основе камеры лежит высокочувствительная матрица 1/2.8 дюйма, построенная по прогрессивной технологии. Её разрешение составляет 4 миллиона пикселей, что позволяет получать чёткую картинку с детализацией до 2560х1440 точек. При такой плотности пикселей вы легко разглядите номер автомобиля во дворе, мелкие детали на рабочем столе или маркировку коробок. Частота обновления достигает 20 кадров в секунду, обеспечивая плавное, без рывков, отображение даже быстрых движений, например, проходящих мимо людей или перемещаемых грузов. Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 4 миллиметра. Это классический выбор для общего обзора: угол поля зрения составляет 78.9 градусов, что оптимально для видеонаблюдения в коридорах, комнатах или на крытых террасах. Благодаря такому углу вы получаете сбалансированную картинку — достаточно широкую, чтобы контролировать прилегающую территорию, и достаточно узкую, чтобы не искажать пропорции и сохранять распознаваемость лиц. Уверенный мониторинг качеству не ограничивается дневным временем. Встроенная инфракрасная подсветка на дальних светодиодах мгновенно включается в полной темноте, обеспечивая чёрно-белое изображение высокой чёткости на расстоянии до 15 метров. Это позволяет круглосуточно контролировать подъезды, дорожки или тёмные помещения склада без дополнительного оборудования более того камера готова реагировать на происходящее. Функция обнаружения движения анализирует кадры в реальном времени и немедленно отправляет тревожный сигнал. Вы получите уведомление, как только в кадре появится активность, что повышает оперативность защиты. Установка и использование не требуют специальных знаний. Модель поддерживает пять основных протоколов сжатия изображения H.264,H.265 и их модернизированную версию специальной разработки S+265. При этом эффективность кодирования максимальна: благодаря этому продвинутому стандарту битрейт может быть снижен до 70 процентов, экономя место на накопителе, а вес видеозаписей получается меньшим без потери. Для авторитетного видео можно установить карту памяти: всего один раз точак — и вы проследите незаурядную картину задним числом. Но мгновенного хранилища вовсе не нужно ввиду традиционной работы: штатный вход питания кабеля подключается в розетку Одно из главных преимуществ — возможность дистанционного контроля. Камера сбита с функции Wi-Fi напрямую объединяется с вашей проводной домашней или офисной локальной сетью, освобождая вас от лишних волн сетчатого строя в точнах проводящего маршрута — достаточно просто выполнить несколько команд Самое приятное: устройство оснащено микрофонным трактом. Вы не просто следите за передвижением — буквальное прямое подтверждение достоверного онлайн вы можете на расстоянии слышать все звуки на периметре шелест одежды и с левой ноги: всё звучит мощно правдоподобностью, поскольку в ней слышется человек либо важный договор присутствует в подтверждении вершей игры и общего уровня