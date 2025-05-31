Видеокамера IP TP-Link Tapo C100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365813
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, кг.
9.44
Описание товара Видеокамера IP TP-Link Tapo C100
Видео в разрешении 1080p. Ночное видение на расстоянии до 9 м. Push-уведомления на смартфон при обнаружении движения. Звуковая и световая сигнализация для незваных гостей. Встроенный микрофон и динамик. Хранение до 128 ГБ на карте microSD. Простая настройка и управление с помощью приложения Tapo
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Видео в разрешении 1080p. Ночное видение на расстоянии до 9 м. Push-уведомления на смартфон при обнаружении движения. Звуковая и световая сигнализация для незваных гостей. Встроенный микрофон и динамик. Хранение до 128 ГБ на карте microSD. Простая настройка и управление с помощью приложения Tapo
Достоинства:
Комментарий:
камера хорошая. устанавливается легко, подключается просто, приложение понятное. датчик движения работает исправно, ночью кота увидел.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо! Картинка четкая! Дневной-ночной-авто режим работают без нареканий. ... правда звук с "хрипами" и треском, на максимум если.. ..
Достоинства:
Комментарий:
только начали пользоваться. позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Все круто, описание и отзывы соответствуют действительности.
Достоинства:
Комментарий:
Камера работает отлично! Картинка супер. Сидя на работе, вижу что происходит дома. Приходят сообщения и видео о любом движении
Достоинства:
Комментарий:
На сайте все заявленные параметры и фотографии соответствуют присланному мне товару. Полностью в заводской упаковке. Скачал приложение и без проблем установил в мастерской. Теперь всегда можно посмотреть, что происходит в мастерской, даже в ночное время. Но при условии работы интернета и сервера от производителя. Надеюсь, что производитель не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Камера норм, угол обзора по горизонтали отличный, жаль что по вертикали маловат, ещё бы 20% и было бы идеально.
Достоинства:
Комментарий:
не первый раз аналогичную модель берем работает отлично и качественно без перебоев , единственное не рекомендую ставить максимальный размер micro sd , оптимально 64 gb
Достоинства:
Комментарий:
У меня таких камер несколько штук на даче. На каждом окне стоят. Видео наблюдение дёшево и сердито я считаю.
Достоинства:
Комментарий:
работают четко, установил без проблем
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. подключение быстрое, меня всё устроило. не было опыта с другими камерам, по этому сравнивать не с чем.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Всё работает. Подключилась за несколько минут
Достоинства:
Комментарий:
Камера нормальная. За такую цену полностью себя оправдывает. Приобрëл таких уже три и доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Просто супер! Для дома отличная вещь, контролю сына, можно и говорить все услышат! И просто наблюдать. Там где есть дети это находка!
Достоинства:
Комментарий:
Качков хорошая. Снимает и в ночном и дневном режимах. Звук конечно плохо передает, как шум.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену норм. Встроенный динамик очень плохой
Достоинства:
Комментарий:
камера супер, уже как пол года пользуемся, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Качество изображения не очень.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Выполняет свою функцию. Большое преимущество это цена и хорошее качество устройства и софта.
Достоинства:
Комментарий:
Классная камера, пользуемся пол года
Достоинства:
Комментарий:
Удобный интуитивно понятный интерфейс, небольшие габариты, достаточно удобное крепление
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует ожидаемому! Размер, качество, удобство.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая картинка у камеры, очень миниатюрная
Достоинства:
Комментарий:
отличная камера.все как заявлено продавцом.
Достоинства:
Комментарий:
Из четырех камер разных фирм самая четкая картинка и при освещении и в темноте. Нужна была фиксированная камера в небольшое пространство, свои функции полностью выполняет. Понравилась, буду брать еще.
Достоинства:
Комментарий:
Работает адекватно, wi-fi сигнал ловит даже с другого конца квартиры.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично ! Пользуемся ! Незаменимая нужная вещь с маленьким ребенком
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая камера, для непрофессионально применения , очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально. Качество хорошее. Будем посмотреть.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, соответствует описанию
Видеокамера IP TP-Link Tapo C100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера IP TP-Link Tapo C100
Достоинства:
Комментарий:
камера хорошая. устанавливается легко, подключается просто, приложение понятное. датчик движения работает исправно, ночью кота увидел.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо! Картинка четкая! Дневной-ночной-авто режим работают без нареканий. ... правда звук с "хрипами" и треском, на максимум если.. ..
Достоинства:
Комментарий:
только начали пользоваться. позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Все круто, описание и отзывы соответствуют действительности.
Достоинства:
Комментарий:
Камера работает отлично! Картинка супер. Сидя на работе, вижу что происходит дома. Приходят сообщения и видео о любом движении
Достоинства:
Комментарий:
На сайте все заявленные параметры и фотографии соответствуют присланному мне товару. Полностью в заводской упаковке. Скачал приложение и без проблем установил в мастерской. Теперь всегда можно посмотреть, что происходит в мастерской, даже в ночное время. Но при условии работы интернета и сервера от производителя. Надеюсь, что производитель не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Камера норм, угол обзора по горизонтали отличный, жаль что по вертикали маловат, ещё бы 20% и было бы идеально.
Достоинства:
Комментарий:
не первый раз аналогичную модель берем работает отлично и качественно без перебоев , единственное не рекомендую ставить максимальный размер micro sd , оптимально 64 gb
Достоинства:
Комментарий:
У меня таких камер несколько штук на даче. На каждом окне стоят. Видео наблюдение дёшево и сердито я считаю.
Достоинства:
Комментарий:
работают четко, установил без проблем
Достоинства:
Комментарий:
всё работает. подключение быстрое, меня всё устроило. не было опыта с другими камерам, по этому сравнивать не с чем.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Всё работает. Подключилась за несколько минут
Достоинства:
Комментарий:
Камера нормальная. За такую цену полностью себя оправдывает. Приобрëл таких уже три и доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Просто супер! Для дома отличная вещь, контролю сына, можно и говорить все услышат! И просто наблюдать. Там где есть дети это находка!
Достоинства:
Комментарий:
Качков хорошая. Снимает и в ночном и дневном режимах. Звук конечно плохо передает, как шум.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену норм. Встроенный динамик очень плохой
Достоинства:
Комментарий:
камера супер, уже как пол года пользуемся, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Качество изображения не очень.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Выполняет свою функцию. Большое преимущество это цена и хорошее качество устройства и софта.
Достоинства:
Комментарий:
Классная камера, пользуемся пол года
Достоинства:
Комментарий:
Удобный интуитивно понятный интерфейс, небольшие габариты, достаточно удобное крепление
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует ожидаемому! Размер, качество, удобство.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая картинка у камеры, очень миниатюрная
Достоинства:
Комментарий:
отличная камера.все как заявлено продавцом.
Достоинства:
Комментарий:
Из четырех камер разных фирм самая четкая картинка и при освещении и в темноте. Нужна была фиксированная камера в небольшое пространство, свои функции полностью выполняет. Понравилась, буду брать еще.
Достоинства:
Комментарий:
Работает адекватно, wi-fi сигнал ловит даже с другого конца квартиры.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично ! Пользуемся ! Незаменимая нужная вещь с маленьким ребенком
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая камера, для непрофессионально применения , очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально. Качество хорошее. Будем посмотреть.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, соответствует описанию