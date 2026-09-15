Видеокамера IP Tenda IT7-PRS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Tenda IT7-PRS
IT7-PRS-цилиндрическая уличная камера видеонаблюдения с функцией питания по PoE, обладает разрешением 2560x1440 (4MP), функцией инфракрасного ночного видения на расстоянии до 50 м, обнаружения подозрительного движения, дистанционного захвата звука до 5 м и другим функционалом камер корпоративного класса. Камера совместима с большинством сетевых видеорегистраторов с PoE и поддержкой ONVIF. IT7-PRS может функционировать как внутри, так и вне помещений при любых погодных условиях, благодаря защитному корпусу стандарта IP66. Рекомендована к установке на производстве, объектах городской инфраструктуры и т.п. Мониторинг объектов может осуществляться удаленно через приложение. А в случае обнаружения подозрительной активности сигнал тревоги передается на устройства слежения (мобильный телефон, ПК) в режиме реального времени.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye Spaik 2 3.6мм белый
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H342N 9DA-4 компактная поворотная домашняя...
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитВидеокамера IP TP-Link Tapo C100
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитВидеокамера IP Tenda CP7
-
В наличииЦена 2 450 руб. 2 880 руб.613 руб. в СплитВидеокамера HiWatch DS-T200S (3.6 mm)
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C34QN 2ENA-28 цилиндрическая, 4Мп, 2560x14...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-T040 (B) (2.8mm)
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM)
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв...
-
В наличииЦена 2 900 руб. 6 200 руб.725 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый
Отзывы о товаре Видеокамера IP Tenda IT7-PRS