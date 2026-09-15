Top.Mail.Ru
Видеокамера IP Tenda IT7-PRS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера IP Tenda IT7-PRS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 1
Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 2
Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 3
Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 4
Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 5
Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 6
Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 7
Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 8
Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 9
Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
  • Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 1
  • Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 2
  • Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 3
  • Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 4
  • Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 5
  • Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 6
  • Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 7
  • Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 8
  • Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 9
  • Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569904
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
250

Описание товара Видеокамера IP Tenda IT7-PRS

IT7-PRS-цилиндрическая уличная камера видеонаблюдения с функцией питания по PoE, обладает разрешением 2560x1440 (4MP), функцией инфракрасного ночного видения на расстоянии до 50 м, обнаружения подозрительного движения, дистанционного захвата звука до 5 м и другим функционалом камер корпоративного класса. Камера совместима с большинством сетевых видеорегистраторов с PoE и поддержкой ONVIF. IT7-PRS может функционировать как внутри, так и вне помещений при любых погодных условиях, благодаря защитному корпусу стандарта IP66. Рекомендована к установке на производстве, объектах городской инфраструктуры и т.п. Мониторинг объектов может осуществляться удаленно через приложение. А в случае обнаружения подозрительной активности сигнал тревоги передается на устройства слежения (мобильный телефон, ПК) в режиме реального времени.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Tenda IT7-PRS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Видеокамера
Описание
IT7-PRS-цилиндрическая уличная камера видеонаблюдения с функцией питания по PoE, обладает разрешением 2560x1440 (4MP), функцией инфракрасного ночного видения на расстоянии до 50 м, обнаружения подозрительного движения, дистанционного захвата звука до 5 м и другим функционалом камер корпоративного класса. Камера совместима с большинством сетевых видеорегистраторов с PoE и поддержкой ONVIF. IT7-PRS может функционировать как внутри, так и вне помещений при любых погодных условиях, благодаря защитному корпусу стандарта IP66. Рекомендована к установке на производстве, объектах городской инфраструктуры и т.п. Мониторинг объектов может осуществляться удаленно через приложение. А в случае обнаружения подозрительной активности сигнал тревоги передается на устройства слежения (мобильный телефон, ПК) в режиме реального времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Tenda IT7-PRS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...