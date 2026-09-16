Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209 (B) 2.8-12мм
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T209 (B) 2.8-12мм
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для обеспечения безопасности на открытых территориях. Выполненная в элегантном белом цвете, она гармонично впишется в любой экстерьер. Основные характеристики камеры включают разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Оснащена функцией инфракрасной подсветки, видеокамера обеспечивает отличное качество съемки в темное время суток и при недостаточном освещении благодаря функции день/ночь. Камера разработана с учетом высокой степени защиты IP66, что делает ее устойчивой к пыли и влаге, обеспечивая надежную работу в любых погодных условиях от -40 до +60 °С. Купольная конструкция корпуса придает устройству эстетичный вид, а также защищает его от механических повреждений. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) помогает уравновешивать перепады освещенности и сохранять высокое качество видео даже в сложных условиях освещения. С 2-мегапиксельной матрицей вы получите изображение высокой четкости. Несмотря на отсутствие поддержки карт памяти, камера HiWatch отлично подходит для создания системы видеонаблюдения в экстремальных погодных условиях и на открытых участках. С весом 0,45 кг она удобна и проста в установке, что делает ее оптимальным выбором для защиты вашего имущества.
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