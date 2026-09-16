Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 представляет собой высококачественное устройство для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. С разрешением съемки 2560х1440 пикселей, эта камера позволяет получать четкое и детализированное изображение. Фиксированный объектив с максимальным фокусным расстоянием 2.8 мм обеспечивает широкий угол обзора и охватывает большую территорию. Поддержка стандартов видеокодеков H.265, H.265+, H.264 обеспечивает высокое качество изображения и снижает нагрузку на сеть. Камера имеет компактные размеры (11.7х9.6х11.7 см) и небольшой вес (0.4 кг), что позволяет легко установить ее на стену или потолок. Датчики движения и освещенности позволяют своевременно реагировать на изменения в зоне наблюдения. Функция WDR позволяет получать качественное изображение при слабом освещении. Питание камеры осуществляется через PoE, что упрощает процесс установки и экономит место на кабелях. В целом, камера видеонаблюдения Tiandy Spark TC-C34XN I3/E/Y/2.8mm/V5.0 является надежным и функциональным решением для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C34QN 2ENA-28 цилиндрическая, 4Мп, 2560x14...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв...
-
В наличииЦена 2 900 руб. 6 200 руб.725 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый
-
В наличииЦена 3 120 руб. 4 740 руб.780 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитТурельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8m...
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитВидеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитТурельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(2.8m...
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитЦветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитТурельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8m...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм цв.