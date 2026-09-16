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Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-T040 (B) (2.8mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-T040 (B) (2.8mm)

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-T040 (B) (2.8mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-T040 (B) (2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Нет
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-T040 (B) (2.8mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-T040 (B) (2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731806
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
350

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-T040 (B) (2.8mm)

1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; 2560 ? 1440@20к/с; объектив 2.8мм; угол обзора 99°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+, DWDR; 3D DNR; BLC; ROI, Smart ИК; встроенный микрофон, видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP66; -40°C до +60°C;

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-T040 (B) (2.8mm)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; 2560 ? 1440@20к/с; объектив 2.8мм; угол обзора 99°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+, DWDR; 3D DNR; BLC; ROI, Smart ИК; встроенный микрофон, видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP66; -40°C до +60°C;
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