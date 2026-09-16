Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM)
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для высококачественного уличного видеонаблюдения. Оснащенная матрицей 4 МПикс., она обеспечивает четкое изображение с разрешением 2590х1520 пикселей, что позволяет детально фиксировать все важные моменты. Камера выполнена в прочном цилиндрическом корпусе белого цвета, который гармонично впишется в любой экстерьер. Благодаря степени защиты IP67, камера выдерживает неблагоприятные погодные условия, что делает ее идеальной для использования на улице. Функция день/ночь обеспечивает качественную работу камеры в любых условиях освещения, а встроенная ИК подсветка значительно расширяет диапазон видимости в темное время суток. Поддержка питания PoE облегчает процесс установки и настройки, снижая количество необходимых кабелей, а наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное интернет-соединение. Камера также поддерживает карты памяти microSD объемом до 4 ГБ, что позволит хранить необходимые записи локально. Для более качественного изображения при сложных условиях освещения устройство оснащено цифровым WDR (широким динамическим диапазоном). Видеокамера HiWatch сочетает в себе передовые технологии и надежность, обеспечивая безопасность и спокойствие за счет круглосуточного наблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C320N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C321N 1CNB-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв...
-
В наличииЦена 3 120 руб. 4 740 руб.780 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый
-
В наличииЦена 3 240 руб. 6 200 руб.810 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитТурельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8m...
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитВидеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)...
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитТурельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(2.8m...
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитЦветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитТурельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8m...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM)