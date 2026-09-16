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Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM)

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2590х1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731811
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2590х1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
4
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM)

Видеокамера HiWatch — это надежное решение для высококачественного уличного видеонаблюдения. Оснащенная матрицей 4 МПикс., она обеспечивает четкое изображение с разрешением 2590х1520 пикселей, что позволяет детально фиксировать все важные моменты. Камера выполнена в прочном цилиндрическом корпусе белого цвета, который гармонично впишется в любой экстерьер. Благодаря степени защиты IP67, камера выдерживает неблагоприятные погодные условия, что делает ее идеальной для использования на улице. Функция день/ночь обеспечивает качественную работу камеры в любых условиях освещения, а встроенная ИК подсветка значительно расширяет диапазон видимости в темное время суток. Поддержка питания PoE облегчает процесс установки и настройки, снижая количество необходимых кабелей, а наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное интернет-соединение. Камера также поддерживает карты памяти microSD объемом до 4 ГБ, что позволит хранить необходимые записи локально. Для более качественного изображения при сложных условиях освещения устройство оснащено цифровым WDR (широким динамическим диапазоном). Видеокамера HiWatch сочетает в себе передовые технологии и надежность, обеспечивая безопасность и спокойствие за счет круглосуточного наблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2590х1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
4
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для высококачественного уличного видеонаблюдения. Оснащенная матрицей 4 МПикс., она обеспечивает четкое изображение с разрешением 2590х1520 пикселей, что позволяет детально фиксировать все важные моменты. Камера выполнена в прочном цилиндрическом корпусе белого цвета, который гармонично впишется в любой экстерьер. Благодаря степени защиты IP67, камера выдерживает неблагоприятные погодные условия, что делает ее идеальной для использования на улице. Функция день/ночь обеспечивает качественную работу камеры в любых условиях освещения, а встроенная ИК подсветка значительно расширяет диапазон видимости в темное время суток. Поддержка питания PoE облегчает процесс установки и настройки, снижая количество необходимых кабелей, а наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное интернет-соединение. Камера также поддерживает карты памяти microSD объемом до 4 ГБ, что позволит хранить необходимые записи локально. Для более качественного изображения при сложных условиях освещения устройство оснащено цифровым WDR (широким динамическим диапазоном). Видеокамера HiWatch сочетает в себе передовые технологии и надежность, обеспечивая безопасность и спокойствие за счет круглосуточного наблюдения.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP HiWatch IPC-B040 (B) (2.8MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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