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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый

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Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый - фото 1
Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
  • Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 910 руб.  4 740 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 359437
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый
2 910 руб. -39%
4 740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый

FALCON EYE FE-MHD-B5-25 – уличная камера в влаго- пылезащитном белом корпусе. Широкий температурный диапазон от -40 до +60 °С позволяет использовать камеру при неблагоприятных воздействиях внешней среды. Она оснащается цветной CMOS матрицей 5 Мп, обеспечивающей отличное качество съемки. На картинке размером 2592 х 1944 пикселей хорошо видно мелкие детали. Для съемки в темное время имеется ИК подсветка с дистанцией работы до 25 м. Благодаря широкому гулу обзора 87° обеспечивается захват большой площади охраняемого объекта. FALCON EYE FE-MHD-B5-25 обеспечивает скорость передачи видео 20 кадр/с, из-за чего изображение получается плавным.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2592х1944
ИК подсветка
да
Описание
FALCON EYE FE-MHD-B5-25 – уличная камера в влаго- пылезащитном белом корпусе. Широкий температурный диапазон от -40 до +60 °С позволяет использовать камеру при неблагоприятных воздействиях внешней среды. Она оснащается цветной CMOS матрицей 5 Мп, обеспечивающей отличное качество съемки. На картинке размером 2592 х 1944 пикселей хорошо видно мелкие детали. Для съемки в темное время имеется ИК подсветка с дистанцией работы до 25 м. Благодаря широкому гулу обзора 87° обеспечивается захват большой площади охраняемого объекта. FALCON EYE FE-MHD-B5-25 обеспечивает скорость передачи видео 20 кадр/с, из-за чего изображение получается плавным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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