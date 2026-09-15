Видеокамера IP Tenda CP7
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
В наличии
Код товара: 569901
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 270 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Видеокамера IP Tenda CP7
Tenda CP7 -высокопроизводительная наклонно-поворотная камера видеонаблюдения с панорамой 360° и разрешением 4MP. Камера оснащена функцией интеллектуального обнаружения подозрительного движения, идентификации человека, возможностью предустановки 6 зон патрулирования, инфракрасного ночного видения на расстоянии до 12 м и другими профессиональными функциями. Tenda CP7 работает на частотеWi-Fi 2.4 ГГц с поддержкой протокола защиты WPA2. Камера рекомендуется для сегмента SOHO, для установки внутри помещений.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Tenda CP7 -высокопроизводительная наклонно-поворотная камера видеонаблюдения с панорамой 360° и разрешением 4MP. Камера оснащена функцией интеллектуального обнаружения подозрительного движения, идентификации человека, возможностью предустановки 6 зон патрулирования, инфракрасного ночного видения на расстоянии до 12 м и другими профессиональными функциями. Tenda CP7 работает на частотеWi-Fi 2.4 ГГц с поддержкой протокола защиты WPA2. Камера рекомендуется для сегмента SOHO, для установки внутри помещений.
Видеокамера IP Tenda CP7 - стоимость товара 2270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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