Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL)
Видеокамера Xiaomi — это высококачественное устройство для видеонаблюдения, выполненное в современном и стильном белом корпусе. Идеальная для установки внутри помещений, эта поворотная камера обеспечивает надежную защиту и контроль над ситуацией. Основные характеристики: - Разрешение камеры составляет 2304x1296 пикселей, что гарантирует четкое и детальное изображение. - Матрица с разрешением 3 МПикс. позволяет передавать высококачественное видео. - Имеется поддержка инфракрасной (ИК) подсветки, что обеспечивает отличную видимость даже в условиях низкой освещенности. - Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с перепадами освещенности, сохраняя видимость как в светлых, так и в темных участках кадра. - Поддерживается подключение через Wi-Fi, что упрощает установку и настройку устройства без лишних проводов. - Камера совместима с картами памяти microSD объемом до 256 ГБ, предоставляя достаточно места для хранения записей. - Работает в широком диапазоне температур, от -10 до +45 °C, что позволяет использовать её в различных помещениях. - Вес камеры составляет 170 г, что облегчает её установку и размещение. Камера Xiaomi — это надежный выбор для обеспечения безопасности и контроля в вашем доме или офисе.
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Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Xiaomi Smart Camera C100 Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (BHR07VOGL)