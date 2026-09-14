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Spiritbox - Tsunami Sea (4099964175523) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spiritbox - Tsunami Sea (4099964175523) виниловая пластинка

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Spiritbox - Tsunami Sea (4099964175523) виниловая пластинка - фото 1
Spiritbox - Tsunami Sea (4099964175523) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Spiritbox
Альбом (сингл)
Tsunami Sea
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spiritbox - Tsunami Sea (4099964175523) виниловая пластинка - фото 1
  • Spiritbox - Tsunami Sea (4099964175523) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730520
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964175523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Spiritbox
Альбом (сингл)
Tsunami Sea
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fata Morgana, Black Rainbow, Perfect Soul, Keep Sweet, Soft Spine, Tsunami Sea, A Haven With Two Faces, No Loss, No Love, Crystal Roses, Ride The Wave, Deep End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spiritbox - Tsunami Sea (4099964175523) виниловая пластинка

Tsunami Sea — второй студийный альбом канадской металкор-группы Spiritbox, выпущенный в 2025 году. Стандартное переиздание на виниле без буклета. Эта амбициозная работа основана на успехе их дебютного альбома 2021 года Eternal Blue и демонстрирует группу в самом смелом и изысканном проявлении. Альбом — шедевр звукового исследования, в котором брутальная тяжесть органично сочетается с воздушными мелодиями и сложными песенными композициями, создавая сплоченный и незабываемый опыт прослушивания. Спродюсированный участниками группы Майком Стрингером и Дэном Браунштейном, Tsunami Sea отражает фирменное эмоциональное звучание Spiritbox, теперь поднятое на новую высоту интенсивности и музыкальности. Альбом представляет группу как один из самых динамичных и дальновидных проектов в современной тяжелой музыке.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964175523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Spiritbox
Альбом (сингл)
Tsunami Sea
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fata Morgana, Black Rainbow, Perfect Soul, Keep Sweet, Soft Spine, Tsunami Sea, A Haven With Two Faces, No Loss, No Love, Crystal Roses, Ride The Wave, Deep End
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Tsunami Sea — второй студийный альбом канадской металкор-группы Spiritbox, выпущенный в 2025 году. Стандартное переиздание на виниле без буклета. Эта амбициозная работа основана на успехе их дебютного альбома 2021 года Eternal Blue и демонстрирует группу в самом смелом и изысканном проявлении. Альбом — шедевр звукового исследования, в котором брутальная тяжесть органично сочетается с воздушными мелодиями и сложными песенными композициями, создавая сплоченный и незабываемый опыт прослушивания. Спродюсированный участниками группы Майком Стрингером и Дэном Браунштейном, Tsunami Sea отражает фирменное эмоциональное звучание Spiritbox, теперь поднятое на новую высоту интенсивности и музыкальности. Альбом представляет группу как один из самых динамичных и дальновидных проектов в современной тяжелой музыке.
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