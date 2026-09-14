Описание товара Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом группы Korn, выпущенный 31 июля 2007 года. Альбом был намеренно выпущен без названия. Как сказал вокалист Korn Джонатан Дэвис, «почему бы не позволить нашим фанатам называть альбом так, как им будет угодно?». Deluxe издание на двойном виниле ограниченным тиражом, светящийся в темноте гейтфолд. Включает два бонус-трека: "Sing Sorrow" и "Overture Or Obituary". Альбом дебютировал на 2-м месте в Billboard 200, что стало самым высоким результатом со времен Untouchables (2002). Безымянный альбом разошелся тиражом в 123 000 копий за первую неделю. Он в общей сложности продержался в чартах двадцать недель. Альбом получил золотой статус в США спустя три месяца после выхода 30 октября 2007 года. С момента своего образования группа Korn продала 40 миллионов альбомов по всему миру, получила две премии «Грэмми», бесчисленное количество раз объездила весь мир с гастролями и установила множество рекордов, которые, вероятно, никогда не будут побиты. Korn постоянно расширяют границы рока, альтернативы и метала и являются опорой для легионов поклонников и поколений артистов по всему миру.