Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка
Восьмой студийный альбом группы Korn, выпущенный 31 июля 2007 года. Альбом был намеренно выпущен без названия. Как сказал вокалист Korn Джонатан Дэвис, «почему бы не позволить нашим фанатам называть альбом так, как им будет угодно?». Deluxe издание на двойном виниле ограниченным тиражом, светящийся в темноте гейтфолд. Включает два бонус-трека: "Sing Sorrow" и "Overture Or Obituary". Альбом дебютировал на 2-м месте в Billboard 200, что стало самым высоким результатом со времен Untouchables (2002). Безымянный альбом разошелся тиражом в 123 000 копий за первую неделю. Он в общей сложности продержался в чартах двадцать недель. Альбом получил золотой статус в США спустя три месяца после выхода 30 октября 2007 года. С момента своего образования группа Korn продала 40 миллионов альбомов по всему миру, получила две премии «Грэмми», бесчисленное количество раз объездила весь мир с гастролями и установила множество рекордов, которые, вероятно, никогда не будут побиты. Korn постоянно расширяют границы рока, альтернативы и метала и являются опорой для легионов поклонников и поколений артистов по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитDeep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитRobin Trower - Bridge Of Sighs (Half Speed) (0840401700891) вини...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитJoe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитVangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (50217325...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитPaul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитMetronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитPearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитType O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (009362484327...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитPeter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитMaurizio Pollini - Chopin: 24 Etudes (5021732497178) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитTalking Heads - Live On Tour '78 (0603497818846) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Korn - Untitled (coloured) (5054197603419) виниловая пластинка