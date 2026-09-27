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Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка

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Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка - фото 1
Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка - фото 2
Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Badfinger
Альбом (сингл)
Magic Christian Music
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка - фото 1
  • Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка - фото 2
  • Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730406
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Badfinger
Альбом (сингл)
Magic Christian Music
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Come And Get It, Crimson Ship, Dear Angie, Fisherman, Midnight Sun, Beautiful And Blue, Rock Of All Ages, Carry On Till Tomorrow, Mrs Jones, I'm In Love, Walk Out In The Rain, Angelique, Knocking Down Our Home, Give It A Try, Maybe Tomorrow, Sali Bloo, I've Been Waiting
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Come And Get It, Crimson Ship, Dear Angie, Fisherman, Midnight Sun, Beautiful And Blue, Rock Of All Ages, Carry On Till Tomorrow, Mrs Jones, I'm In Love, Walk Out In The Rain, Angelique, Knocking Down Our Home, Give It A Try, Maybe Tomorrow, Sali Bloo, I've Been Waiting

Отзывы о товаре Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Badfinger
Альбом (сингл)
Magic Christian Music
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Come And Get It, Crimson Ship, Dear Angie, Fisherman, Midnight Sun, Beautiful And Blue, Rock Of All Ages, Carry On Till Tomorrow, Mrs Jones, I'm In Love, Walk Out In The Rain, Angelique, Knocking Down Our Home, Give It A Try, Maybe Tomorrow, Sali Bloo, I've Been Waiting
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Come And Get It, Crimson Ship, Dear Angie, Fisherman, Midnight Sun, Beautiful And Blue, Rock Of All Ages, Carry On Till Tomorrow, Mrs Jones, I'm In Love, Walk Out In The Rain, Angelique, Knocking Down Our Home, Give It A Try, Maybe Tomorrow, Sali Bloo, I've Been Waiting
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Badfinger - Magic Christian Music (5060672889988) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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