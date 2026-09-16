John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка
Запись Giant Steps началась в начале мая 1959 года с пары сессий, в которых участвовали Томми Фланаган на фортепиано и Арт Тейлор на барабанах, а также Пол Чемберс, который был единственным музыкантом, кроме Колтрейна, который выступал на каждом концерте. Когда в декабре того же года запись возобновилась, пианист Уинтон Келли и барабанщик Джимми Кобб заменили Фланагана и Тейлора, завершив ритм-секцию тогдашней группы Майлза Дэвиса. Однако основное внимание на пластинке уделяется теноровым соло Колтрейна. Все семь пьес, вошедших в альбом, являются сочинениями саксофониста. Giant Steps стал дебютом Джона Колтрейна на лейбле Atlantic и подтвердил его значимость на джазовой сцене. В то время он еще был участником группы Майлза Дэвиса, которая вскоре записала бессмертный альбом Kind of Blue.
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