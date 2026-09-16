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John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка

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John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730395
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569193471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Giant Steps, Cousin Mary, Countdown, Spiral, Some Other Blues, Syeeda's Song Flute, Naima, Mr. P. C., Fifth House
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка

Запись Giant Steps началась в начале мая 1959 года с пары сессий, в которых участвовали Томми Фланаган на фортепиано и Арт Тейлор на барабанах, а также Пол Чемберс, который был единственным музыкантом, кроме Колтрейна, который выступал на каждом концерте. Когда в декабре того же года запись возобновилась, пианист Уинтон Келли и барабанщик Джимми Кобб заменили Фланагана и Тейлора, завершив ритм-секцию тогдашней группы Майлза Дэвиса. Однако основное внимание на пластинке уделяется теноровым соло Колтрейна. Все семь пьес, вошедших в альбом, являются сочинениями саксофониста. Giant Steps стал дебютом Джона Колтрейна на лейбле Atlantic и подтвердил его значимость на джазовой сцене. В то время он еще был участником группы Майлза Дэвиса, которая вскоре записала бессмертный альбом Kind of Blue.

Отзывы о товаре John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569193471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Giant Steps, Cousin Mary, Countdown, Spiral, Some Other Blues, Syeeda's Song Flute, Naima, Mr. P. C., Fifth House
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Запись Giant Steps началась в начале мая 1959 года с пары сессий, в которых участвовали Томми Фланаган на фортепиано и Арт Тейлор на барабанах, а также Пол Чемберс, который был единственным музыкантом, кроме Колтрейна, который выступал на каждом концерте. Когда в декабре того же года запись возобновилась, пианист Уинтон Келли и барабанщик Джимми Кобб заменили Фланагана и Тейлора, завершив ритм-секцию тогдашней группы Майлза Дэвиса. Однако основное внимание на пластинке уделяется теноровым соло Колтрейна. Все семь пьес, вошедших в альбом, являются сочинениями саксофониста. Giant Steps стал дебютом Джона Колтрейна на лейбле Atlantic и подтвердил его значимость на джазовой сцене. В то время он еще был участником группы Майлза Дэвиса, которая вскоре записала бессмертный альбом Kind of Blue.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Giant Steps (8436569193471) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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