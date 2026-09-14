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Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка

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Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка - фото 1
Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка - фото 2
Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка - фото 3
Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка - фото 4
Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Chosen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка - фото 1
  • Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка - фото 2
  • Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка - фото 3
  • Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка - фото 4
  • Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730368
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Характеристики

Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391150856]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Chosen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Voice In My Head, My Alibi, Chosen, Heal, In The Golden, : The Lost Parade, Hot Damn Thing, Black Cat Moan, Come And Go, Into The Fade
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка

После девятилетнего перерыва в сольной карьере Гленн Хьюз возвращается с «Chosen» — мощным новым студийным альбомом, представляющим его во всей красе и вдохновении. Вокалист, бас-гитарист и автор песен, Гленн Хьюз десятилетиями вырабатывал уникальное звучание, сочетающее в себе хард-рок, соул и фанк, — всё это благодаря его поразительному вокальному диапазону и стилю. Его часто называют «певцом для певцов», и однажды он заслужил похвалу Стиви Уандера, который назвал его своим любимым белым вокалистом. Хьюз прославился в начале 1970-х годов, играя в группе Trapeze, а в 1973 году присоединился к Deep Purple, в переломный момент в истории группы. С Хьюзом и Дэвидом Ковердейлом, заменившими Иэна Гиллана и Роджера Гловера, Deep Purple выпустили в 1974 году знаковый альбом Burn — возрождение классического звучания группы. Его вклад в Stormbringer и Come Taste the Band ещё больше укрепил его легендарный статус. После распада Deep Purple в 1976 году Хьюз начал долгую и плодотворную сольную карьеру, начав с альбома Play Me Out в 1977 году. За прошедшие десятилетия Хьюз неоднократно участвовал в записи альбомов таких артистов, как Гэри Мур, Джон Норум и Тони Айомми из Black Sabbath. Теперь Гленн Хьюз на пике своего мастерства возвращается с новым альбомом «Chosen», как всегда, смелый, громкий и незабываемый. Продюсером «Chosen» выступил его давний соратник Сёрен Андерсен.

Отзывы о товаре Glenn Hughes - Chosen (8024391150856) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391150856]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Chosen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Voice In My Head, My Alibi, Chosen, Heal, In The Golden, : The Lost Parade, Hot Damn Thing, Black Cat Moan, Come And Go, Into The Fade
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
После девятилетнего перерыва в сольной карьере Гленн Хьюз возвращается с «Chosen» — мощным новым студийным альбомом, представляющим его во всей красе и вдохновении. Вокалист, бас-гитарист и автор песен, Гленн Хьюз десятилетиями вырабатывал уникальное звучание, сочетающее в себе хард-рок, соул и фанк, — всё это благодаря его поразительному вокальному диапазону и стилю. Его часто называют «певцом для певцов», и однажды он заслужил похвалу Стиви Уандера, который назвал его своим любимым белым вокалистом. Хьюз прославился в начале 1970-х годов, играя в группе Trapeze, а в 1973 году присоединился к Deep Purple, в переломный момент в истории группы. С Хьюзом и Дэвидом Ковердейлом, заменившими Иэна Гиллана и Роджера Гловера, Deep Purple выпустили в 1974 году знаковый альбом Burn — возрождение классического звучания группы. Его вклад в Stormbringer и Come Taste the Band ещё больше укрепил его легендарный статус. После распада Deep Purple в 1976 году Хьюз начал долгую и плодотворную сольную карьеру, начав с альбома Play Me Out в 1977 году. За прошедшие десятилетия Хьюз неоднократно участвовал в записи альбомов таких артистов, как Гэри Мур, Джон Норум и Тони Айомми из Black Sabbath. Теперь Гленн Хьюз на пике своего мастерства возвращается с новым альбомом «Chosen», как всегда, смелый, громкий и незабываемый. Продюсером «Chosen» выступил его давний соратник Сёрен Андерсен.
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