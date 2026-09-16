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The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка

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The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка - фото 1
The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка - фото 2
The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка - фото 3
The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Liberation
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка - фото 1
  • The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка - фото 2
  • The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка - фото 3
  • The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Divine Comedy
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Divine Comedy
Barcode
[5024545889918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Liberation
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Festive Road, Death Of A Supernaturalist, Bernice Bobs Her Hair, I Was Born Yesterday, Your Daddys Car, Europop, Timewatching, The Pop Singers Fear Of The Pollen Count, Queen Of The South, Victoria Fall, Three Sisters, Europe By Train, Lucy
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Festive Road, Death Of A Supernaturalist, Bernice Bobs Her Hair, I Was Born Yesterday, Your Daddys Car, Europop, Timewatching, The Pop Singers Fear Of The Pollen Count, Queen Of The South, Victoria Fall, Three Sisters, Europe By Train, Lucy

Отзывы о товаре The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Divine Comedy
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Divine Comedy
Barcode
[5024545889918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Liberation
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Festive Road, Death Of A Supernaturalist, Bernice Bobs Her Hair, I Was Born Yesterday, Your Daddys Car, Europop, Timewatching, The Pop Singers Fear Of The Pollen Count, Queen Of The South, Victoria Fall, Three Sisters, Europe By Train, Lucy
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Festive Road, Death Of A Supernaturalist, Bernice Bobs Her Hair, I Was Born Yesterday, Your Daddys Car, Europop, Timewatching, The Pop Singers Fear Of The Pollen Count, Queen Of The South, Victoria Fall, Three Sisters, Europe By Train, Lucy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Divine Comedy - Liberation (5024545889918) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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