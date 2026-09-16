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King Crimson - Beat (4582213919585) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Crimson - Beat (4582213919585) виниловая пластинка

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King Crimson - Beat (4582213919585) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - Beat (4582213919585) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Beat
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - Beat (4582213919585) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - Beat (4582213919585) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730341
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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King Crimson - Beat (4582213919585) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wowow
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wowow
Barcode
[4582213919585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Beat
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Neal And Jack And Me, Heartbeat, Sartori In Tangier, Waiting Man, Neurotica, Two Hands, The Howler, Requiem
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Beat (4582213919585) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Neal And Jack And Me, Heartbeat, Sartori In Tangier, Waiting Man, Neurotica, Two Hands, The Howler, Requiem



Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson

Отзывы о товаре King Crimson - Beat (4582213919585) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Wowow
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wowow
Barcode
[4582213919585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Beat
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Neal And Jack And Me, Heartbeat, Sartori In Tangier, Waiting Man, Neurotica, Two Hands, The Howler, Requiem
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Neal And Jack And Me, Heartbeat, Sartori In Tangier, Waiting Man, Neurotica, Two Hands, The Howler, Requiem


Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Beat (4582213919585) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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