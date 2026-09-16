Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Front Line Assembly
Альбом (сингл)
Caustic Grip
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 730340
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Характеристики
Бренд
Wax Trax!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Trax!
Barcode
[0850054327734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Front Line Assembly
Альбом (сингл)
Caustic Grip
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Resist, Victim, Overkill, Forge, The Chair, Provision, Force Fed, Iceolate, Threshold
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Resist, Victim, Overkill, Forge, The Chair, Provision, Force Fed, Iceolate, Threshold
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wax Trax!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Trax!
Barcode
[0850054327734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Front Line Assembly
Альбом (сингл)
Caustic Grip
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Resist, Victim, Overkill, Forge, The Chair, Provision, Force Fed, Iceolate, Threshold
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Resist, Victim, Overkill, Forge, The Chair, Provision, Force Fed, Iceolate, Threshold
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Front Line Assembly - Caustic Grip (coloured) (0850054327734) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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