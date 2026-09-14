Billie Poole - Confessin' The Blues! (8435723700777) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Poole
Альбом (сингл)
Confessin' The Blues!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730318
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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Poole
Альбом (сингл)
Confessin' The Blues!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Confessin' The Blues, Them Blues, God Bless The Child, I Don't Worry 'Bout You, Jailhouse Blues, Stormy Weather, Time After Time, The Man That Got Away, Keep Your Hand On Your Heart, Ain't That Love, Alone Together, When Your Well Runs Dry, Stormy Monday Blues, A Sunday Kind Of Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Poole - Confessin' The Blues! (8435723700777) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Confessin' The Blues, Them Blues, God Bless The Child, I Don't Worry 'Bout You, Jailhouse Blues, Stormy Weather, Time After Time, The Man That Got Away, Keep Your Hand On Your Heart, Ain't That Love, Alone Together, When Your Well Runs Dry, Stormy Monday Blues, A Sunday Kind Of Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Poole
Альбом (сингл)
Confessin' The Blues!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Confessin' The Blues, Them Blues, God Bless The Child, I Don't Worry 'Bout You, Jailhouse Blues, Stormy Weather, Time After Time, The Man That Got Away, Keep Your Hand On Your Heart, Ain't That Love, Alone Together, When Your Well Runs Dry, Stormy Monday Blues, A Sunday Kind Of Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Confessin' The Blues, Them Blues, God Bless The Child, I Don't Worry 'Bout You, Jailhouse Blues, Stormy Weather, Time After Time, The Man That Got Away, Keep Your Hand On Your Heart, Ain't That Love, Alone Together, When Your Well Runs Dry, Stormy Monday Blues, A Sunday Kind Of Love
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Billie Poole - Confessin' The Blues! (8435723700777) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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