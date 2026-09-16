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Leon Bridges - Good Thing (coloured) (0196588093418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leon Bridges - Good Thing (coloured) (0196588093418) виниловая пластинка

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Leon Bridges - Good Thing (coloured) (0196588093418) виниловая пластинка - фото 1
Leon Bridges - Good Thing (coloured) (0196588093418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
GOOD THING
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leon Bridges - Good Thing (coloured) (0196588093418) виниловая пластинка - фото 1
  • Leon Bridges - Good Thing (coloured) (0196588093418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Leon Bridges - Good Thing (coloured) (0196588093418) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588093418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
GOOD THING
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Bet Ain't Worth The Hand, Bad Bad News, Shy, Beyond, Forgive You, Lions, If It Feels Good (Then It Must Be), You Don't Know, Mrs., Georgia To Texas, Naomi
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leon Bridges - Good Thing (coloured) (0196588093418) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bet Ain't Worth The Hand, Bad Bad News, Shy, Beyond, Forgive You, Lions, If It Feels Good (Then It Must Be), You Don't Know, Mrs., Georgia To Texas, Naomi



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Leon Bridges - Good Thing (coloured) (0196588093418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588093418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
GOOD THING
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Bet Ain't Worth The Hand, Bad Bad News, Shy, Beyond, Forgive You, Lions, If It Feels Good (Then It Must Be), You Don't Know, Mrs., Georgia To Texas, Naomi
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bet Ain't Worth The Hand, Bad Bad News, Shy, Beyond, Forgive You, Lions, If It Feels Good (Then It Must Be), You Don't Know, Mrs., Georgia To Texas, Naomi


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leon Bridges - Good Thing (coloured) (0196588093418) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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