Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest СГ СН 1211
Варочная панель GEFEST — это идеальное сочетание функциональности и элегантного дизайна. Эта газовая панель станет отличным выбором для любой современной кухни. Представленная в классическом белом цвете, она гармонично впишется в интерьер и добавит ему изысканности. Оснащенная четырьмя конфорками, панель GEFEST обеспечивает удобство в приготовлении разнообразных блюд. Мощность в 7500 Вт гарантирует быструю и эффективную работу, позволяя вам максимально сосредоточиться на кулинарном процессе. Управление осуществляется с помощью удобных поворотных переключателей, которые обеспечивают плавный и точный контроль над мощностью пламени. Эффективность работы сочетается с безопасностью благодаря тщательно продуманной конструкции. Изготовленная в Беларуси, варочная панель GEFEST отличается высоким качеством и надежностью. Она станет не только практичным помощником на вашей кухне, но и подчеркнет вашу индивидуальность и внимание к деталям. Будьте уверены в своем выборе с GEFEST, где каждая деталь продумана для вашего комфорта и удобства.
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Теги товара: белые
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Теги товара: белые
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