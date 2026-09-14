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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730002
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55,4 х 48,6 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
600х525х100 мм
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
15

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12

Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2231-10 К12 сочетает в себе стильный дизайн, надежность и удобство эксплуатации. Белая стеклянная поверхность придает кухне современный вид и легко очищается от загрязнений. Чугунные решетки обеспечивают устойчивость посуды и сохраняют форму даже при длительном воздействии высоких температур. Система газ-контроля автоматически прекращает подачу газа при затухании пламени, обеспечивая безопасность в использовании. Электророзжиг, встроенный в ручки, позволяет быстро и удобно включать конфорки одним движением, без необходимости использования спичек или зажигалки. Четыре зоны нагрева, включая двухзонную горелку, обеспечивают гибкость в приготовлении различных блюд. Функция фиксированного положения "малое пламя" поддерживает стабильный слабый нагрев, что особенно удобно для тушения и томления. Механическое управление делает панель простой и надежной в использовании. Gefest ПВГ 2231-10 К12 – это удобное и функциональное решение для комфортной готовки.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55,4 х 48,6 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
600х525х100 мм
Страна производитель
Беларусь
Описание
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2231-10 К12 сочетает в себе стильный дизайн, надежность и удобство эксплуатации. Белая стеклянная поверхность придает кухне современный вид и легко очищается от загрязнений. Чугунные решетки обеспечивают устойчивость посуды и сохраняют форму даже при длительном воздействии высоких температур. Система газ-контроля автоматически прекращает подачу газа при затухании пламени, обеспечивая безопасность в использовании. Электророзжиг, встроенный в ручки, позволяет быстро и удобно включать конфорки одним движением, без необходимости использования спичек или зажигалки. Четыре зоны нагрева, включая двухзонную горелку, обеспечивают гибкость в приготовлении различных блюд. Функция фиксированного положения "малое пламя" поддерживает стабильный слабый нагрев, что особенно удобно для тушения и томления. Механическое управление делает панель простой и надежной в использовании. Gefest ПВГ 2231-10 К12 – это удобное и функциональное решение для комфортной готовки.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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