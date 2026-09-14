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Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Мощность
9000
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730002
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Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2231-10 К12 сочетает в себе стильный дизайн, надежность и удобство эксплуатации. Белая стеклянная поверхность придает кухне современный вид и легко очищается от загрязнений. Чугунные решетки обеспечивают устойчивость посуды и сохраняют форму даже при длительном воздействии высоких температур. Система газ-контроля автоматически прекращает подачу газа при затухании пламени, обеспечивая безопасность в использовании. Электророзжиг, встроенный в ручки, позволяет быстро и удобно включать конфорки одним движением, без необходимости использования спичек или зажигалки. Четыре зоны нагрева, включая двухзонную горелку, обеспечивают гибкость в приготовлении различных блюд. Функция фиксированного положения "малое пламя" поддерживает стабильный слабый нагрев, что особенно удобно для тушения и томления. Механическое управление делает панель простой и надежной в использовании. Gefest ПВГ 2231-10 К12 – это удобное и функциональное решение для комфортной готовки.
Газовая варочная поверхность Gefest ПВГ 2231-10 К12 сочетает в себе стильный дизайн, надежность и удобство эксплуатации. Белая стеклянная поверхность придает кухне современный вид и легко очищается от загрязнений. Чугунные решетки обеспечивают устойчивость посуды и сохраняют форму даже при длительном воздействии высоких температур. Система газ-контроля автоматически прекращает подачу газа при затухании пламени, обеспечивая безопасность в использовании. Электророзжиг, встроенный в ручки, позволяет быстро и удобно включать конфорки одним движением, без необходимости использования спичек или зажигалки. Четыре зоны нагрева, включая двухзонную горелку, обеспечивают гибкость в приготовлении различных блюд. Функция фиксированного положения "малое пламя" поддерживает стабильный слабый нагрев, что особенно удобно для тушения и томления. Механическое управление делает панель простой и надежной в использовании. Gefest ПВГ 2231-10 К12 – это удобное и функциональное решение для комфортной готовки.
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2231-10 К12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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