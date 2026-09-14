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Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F)

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Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 2
Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 3
Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 4
Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 5
Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 4
  • Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 5
  • Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729823
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, резиновые ножки, набор для настенного крепления, предупреждение о безопасности.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х6
Вес, г.
345

Описание товара Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F)

Коммутаторы ZYXEL — это надежное решение для расширения вашей локальной сети. Представленная модель обладает следующими характеристиками: вес всего 0,176 кг, что делает ее легкой и удобной в установке. Коммутатор имеет 8 портов RJ45, поддерживающих базовую скорость передачи данных в 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую производительность и быстрое соединение для всех ваших устройств. Этот неуправляемый коммутатор идеально подходит для настольного размещения, что упрощает организацию пространства и подключение устройств в офисе или дома. Благодаря форм-фактору настольного типа, его установка и настройка происходят без лишних усилий. Бренд Zyxel гарантирует высокое качество и надежность продукции. Коммутатор не поддерживает технологию PoE, что снижает его цену и делает его более доступным для пользователей, которым не требуется питание через Ethernet. Таблица MAC адресов на 4000 записей обеспечивает хорошую масштабируемость и стабильность работы в сетях среднего размера. Этот коммутатор станет отличным выбором для пользователей, которым требуется простое и эффективное решение для подключения устройств без дополнительных сложностей.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS-108B v5 (GS-108BV5-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, резиновые ножки, набор для настенного крепления, предупреждение о безопасности.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы ZYXEL — это надежное решение для расширения вашей локальной сети. Представленная модель обладает следующими характеристиками: вес всего 0,176 кг, что делает ее легкой и удобной в установке. Коммутатор имеет 8 портов RJ45, поддерживающих базовую скорость передачи данных в 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую производительность и быстрое соединение для всех ваших устройств. Этот неуправляемый коммутатор идеально подходит для настольного размещения, что упрощает организацию пространства и подключение устройств в офисе или дома. Благодаря форм-фактору настольного типа, его установка и настройка происходят без лишних усилий. Бренд Zyxel гарантирует высокое качество и надежность продукции. Коммутатор не поддерживает технологию PoE, что снижает его цену и делает его более доступным для пользователей, которым не требуется питание через Ethernet. Таблица MAC адресов на 4000 записей обеспечивает хорошую масштабируемость и стабильность работы в сетях среднего размера. Этот коммутатор станет отличным выбором для пользователей, которым требуется простое и эффективное решение для подключения устройств без дополнительных сложностей.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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