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Коммутатор ORIGO OS3228P/370W/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO OS3228P/370W/A1A

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор ORIGO OS3228P/370W/A1A - фото 1
  • Коммутатор ORIGO OS3228P/370W/A1A - фото 2
  • Коммутатор ORIGO OS3228P/370W/A1A - фото 3
  • Коммутатор ORIGO OS3228P/370W/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729793
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х8
Вес, кг.
4.12

Описание товара Коммутатор ORIGO OS3228P/370W/A1A

Управляемый коммутатор ORIGO — находка для мощных сетевых задач. Компактный настольный форм-фактор сочетается с серьёзной начинкой: 24 порта RJ45 со скоростью до 1 Гбит/с идеально подходят для организации крупной офисной сети. 4 SFP-порта ускоряют обмен данными до впечатляющих 10 Гбит/с, открывая возможности для высокоскоростных подключений. Объёмная таблица MAC-адресов (16 000 записей) легко справится даже с интенсивной работой и большим количеством устройств. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at экономит место и облегчает подключение оборудования — достаточно одного кабеля питания и передачи данных для ваших устройств. Решение уровня L2, идеально подходящее для управления сложными сетями и сегментацией трафика. Вес коммутатора 34,8 кг говорит о его фундаментальности — это надёжная станция для серьёзных задач.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS3228P/370W/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор ORIGO — находка для мощных сетевых задач. Компактный настольный форм-фактор сочетается с серьёзной начинкой: 24 порта RJ45 со скоростью до 1 Гбит/с идеально подходят для организации крупной офисной сети. 4 SFP-порта ускоряют обмен данными до впечатляющих 10 Гбит/с, открывая возможности для высокоскоростных подключений. Объёмная таблица MAC-адресов (16 000 записей) легко справится даже с интенсивной работой и большим количеством устройств. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at экономит место и облегчает подключение оборудования — достаточно одного кабеля питания и передачи данных для ваших устройств. Решение уровня L2, идеально подходящее для управления сложными сетями и сегментацией трафика. Вес коммутатора 34,8 кг говорит о его фундаментальности — это надёжная станция для серьёзных задач.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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