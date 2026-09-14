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Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551)

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Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729767
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х9
Вес, кг.
2.4

Описание товара Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551)

Коммутаторы Huawei представляют собой идеальное сочетание производительности и надежности для малого и среднего бизнеса. Рассматривая модель с характеристиками: вес 1,41 кг, это управляемый коммутатор, который обеспечивает базовую скорость передачи данных на уровне 10/100/1000 Мбит/сек, что идеально подходит для множества сетевых применений. Коммутатор не поддерживает технологию PoE, однако это компенсируется наличием четырех портов SFP, поддерживающих скорость 1 Гбит/с, что облегчает интеграцию оптоволоконных соединений в вашу сеть. Устройство оснащено восемью портами RJ45, что позволяет эффективно подключать множество устройств в локальной сети. Этот коммутатор, разработанный брендом Huawei, выполнен в настольном форм-факторе, что делает его компактным и удобным для размещения. Работая на втором уровне модели OSI (L2), этот коммутатор способен управлять трафиком в сети с высокой эффективностью, обеспечивая качественную работу сети без задержек. Коммутатор также поддерживает таблицу MAC адресов объемом до 16000 записей, что позволяет обрабатывать большое количество устройств в сети, поддерживая стабильность и эффективность их взаимодействия. В целом, коммутатор Huawei предоставляет надежное и производительное решение для сетей, требующих высокой пропускной способности и гибкости в управлении.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Huawei представляют собой идеальное сочетание производительности и надежности для малого и среднего бизнеса. Рассматривая модель с характеристиками: вес 1,41 кг, это управляемый коммутатор, который обеспечивает базовую скорость передачи данных на уровне 10/100/1000 Мбит/сек, что идеально подходит для множества сетевых применений. Коммутатор не поддерживает технологию PoE, однако это компенсируется наличием четырех портов SFP, поддерживающих скорость 1 Гбит/с, что облегчает интеграцию оптоволоконных соединений в вашу сеть. Устройство оснащено восемью портами RJ45, что позволяет эффективно подключать множество устройств в локальной сети. Этот коммутатор, разработанный брендом Huawei, выполнен в настольном форм-факторе, что делает его компактным и удобным для размещения. Работая на втором уровне модели OSI (L2), этот коммутатор способен управлять трафиком в сети с высокой эффективностью, обеспечивая качественную работу сети без задержек. Коммутатор также поддерживает таблицу MAC адресов объемом до 16000 записей, что позволяет обрабатывать большое количество устройств в сети, поддерживая стабильность и эффективность их взаимодействия. В целом, коммутатор Huawei предоставляет надежное и производительное решение для сетей, требующих высокой пропускной способности и гибкости в управлении.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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