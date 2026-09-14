Top.Mail.Ru
Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
4
  • Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729764
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х9
Вес, кг.
3.2

Описание товара Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375)

Коммутаторы Huawei представляют собой мощные и надежные решения для современных сетевых инфраструктур. Рассматриваемая модель — это управляемый коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, обеспечивающий высокую производительность и гибкость в настройке сети. С характеристиками уровня L2, данный коммутатор подходит для выполнения задач коммутации и управления трафиком на втором уровне модели OSI. Он оснащен 24 портами RJ45 для подключения устройств через стандартные витые пары и 4 портами SFP, поддерживающими скорость до 10 Гбит/с, что позволяет быстро интегрировать оптоволоконные каналы в вашу сеть для передачи данных на большие расстояния. С размером таблицы MAC-адресов, вмещающей до 16 000 записей, данный коммутатор может легко справляться с интенсивными потоками данных, обеспечивая эффективную маршрутизацию и балансировку нагрузки. Базовая скорость передачи данных до 10 Гбит/с позволяет гарантировать высокую пропускную способность и стабильность соединений, удовлетворяющих даже самые требовательные требования бизнеса. Вес коммутатора составляет 4,89 кг, что делает его удобным для установки и эксплуатации в различных условиях. Под брендом Huawei, данное устройство сочетает в себе надежность и передовые технологии, предлагая оптимальное решение для построения и управления сетями в офисах и компаниях любых размеров.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Huawei представляют собой мощные и надежные решения для современных сетевых инфраструктур. Рассматриваемая модель — это управляемый коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, обеспечивающий высокую производительность и гибкость в настройке сети. С характеристиками уровня L2, данный коммутатор подходит для выполнения задач коммутации и управления трафиком на втором уровне модели OSI. Он оснащен 24 портами RJ45 для подключения устройств через стандартные витые пары и 4 портами SFP, поддерживающими скорость до 10 Гбит/с, что позволяет быстро интегрировать оптоволоконные каналы в вашу сеть для передачи данных на большие расстояния. С размером таблицы MAC-адресов, вмещающей до 16 000 записей, данный коммутатор может легко справляться с интенсивными потоками данных, обеспечивая эффективную маршрутизацию и балансировку нагрузки. Базовая скорость передачи данных до 10 Гбит/с позволяет гарантировать высокую пропускную способность и стабильность соединений, удовлетворяющих даже самые требовательные требования бизнеса. Вес коммутатора составляет 4,89 кг, что делает его удобным для установки и эксплуатации в различных условиях. Под брендом Huawei, данное устройство сочетает в себе надежность и передовые технологии, предлагая оптимальное решение для построения и управления сетями в офисах и компаниях любых размеров.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...